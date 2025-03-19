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Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте - 19.03.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте

Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте с 13,7% в феврале, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:10+0300

2025-03-19T15:10+0300

2025-03-19T15:10+0300

экономика

россия

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банк россии

инфляция в россии

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9% в марте с 13,7% в феврале, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря 2023 года по апрель 2024 года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта в мае, затем на 0,2 процентного пункта в июне, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 процентного пункта, в октябре - повысились на 0,9 процентного пункта, а в ноябре остались на уровне октября, в декабре снова повысились – на 0,5 процентного пункта. В январе 2025 года инфляционные ожидания равнялись 14%. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 10 марта составила 10,11% в годовом выражении после 10,07% неделей ранее.

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