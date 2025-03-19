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Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06% - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/inflyatsiya-855952505.html
Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%
Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%
Инфляция в России за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,28%, следует из данных Росстата. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:25+0300
2025-03-19T19:25+0300
экономика
россия
росстат
инфляция в россии
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,28%, следует из данных Росстата. "За период с 11 по 17 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца – 100,23%, с начала года – 102,28%", - говорится в публикации. Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась и даже усилилась - до 0,7% с 0,5% на минувшей отчетной неделе вновь из-за снижения цен на огурцы - на 11% (против 8,6% неделей ранее). Одновременно с этим картофель подорожал на 3,6%, свекла - на 2,7%, бананы - на 1,7%, капуста - на 1,6%, помидоры и морковь - на 1,2%, лук - на 0,3%, яблоки - на 0,1%. За период с 11 по 17 марта выросли цены на овощные консервы для детского питания - на 0,7%, мороженую рыбу - на 0,6%, говядину, полукопченые, варено-копченые колбасы, маргарин, сыры, муку, хлеб ржаной и чай - на 0,4%, сметану - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречку - на 0,5%, мясо кур, рис и печенье - на 0,3%, подсолнечное масло и пшено - на 0,2%, вермишель и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щетки - в среднем на 0,4%, пеленки для новорожденных, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и туалетная бумага - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 11 по 17 марта подорожали на 0,2%, а электропылесосы и смартфоны подешевели - 1,1% и 0,9% соответственно. Стоимость новых иностранных автомобилей выросла на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,1%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В том числе подорожал ренгалин - на 1,2%, корвалол - на 0,7%, анальгин - на 0,6%, активированный уголь и валидол - на 0,5%, левомеколь - на 0,4%, пенталгин - на 0,3% и нимесулид - на 0,2%. Снизились цены на трекрезан - на 0,1%.
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россия, росстат, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, инфляция в России
19:25 19.03.2025
 
Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%

Росстат: инфляция в России за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%

© Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
© Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,28%, следует из данных Росстата.
"За период с 11 по 17 марта 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца – 100,23%, с начала года – 102,28%", - говорится в публикации.
Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась и даже усилилась - до 0,7% с 0,5% на минувшей отчетной неделе вновь из-за снижения цен на огурцы - на 11% (против 8,6% неделей ранее). Одновременно с этим картофель подорожал на 3,6%, свекла - на 2,7%, бананы - на 1,7%, капуста - на 1,6%, помидоры и морковь - на 1,2%, лук - на 0,3%, яблоки - на 0,1%.
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За период с 11 по 17 марта выросли цены на овощные консервы для детского питания - на 0,7%, мороженую рыбу - на 0,6%, говядину, полукопченые, варено-копченые колбасы, маргарин, сыры, муку, хлеб ржаной и чай - на 0,4%, сметану - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, молоко, пшеничный хлеб - на 0,2%, вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%. Снизились цены на яйца - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречку - на 0,5%, мясо кур, рис и печенье - на 0,3%, подсолнечное масло и пшено - на 0,2%, вермишель и соль - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щетки - в среднем на 0,4%, пеленки для новорожденных, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и туалетная бумага - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки - на 0,1%.
Телевизоры на неделе с 11 по 17 марта подорожали на 0,2%, а электропылесосы и смартфоны подешевели - 1,1% и 0,9% соответственно. Стоимость новых иностранных автомобилей выросла на 0,1%, отечественных - не изменилась. Бензин подорожал на 0,1%, стоимость дизельного топлива практически не изменилась.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В том числе подорожал ренгалин - на 1,2%, корвалол - на 0,7%, анальгин - на 0,6%, активированный уголь и валидол - на 0,5%, левомеколь - на 0,4%, пенталгин - на 0,3% и нимесулид - на 0,2%. Снизились цены на трекрезан - на 0,1%.
 
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