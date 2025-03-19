https://1prime.ru/20250319/inflyatsiya-855952784.html
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении - 19.03.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:29+0300
2025-03-19T19:29+0300
2025-03-19T19:29+0300
экономика
россия
инфляция в россии
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.
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россия, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России
Инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция в России на 17 марта составила 10,08% в годовом выражении
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 марта замедлилась до 10,08% в годовом выражении после 10,11% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 11 по 17 марта рост цен также замедлился и в среднем составил 0,05% (неделей ранее - 0,18%). Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,12%.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 11 по 17 марта цены выросли на 0,01%. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,11%.
Инфляция в РФ за период с 11 по 17 марта замедлилась до 0,06%