https://1prime.ru/20250319/io-855928615.html

И.о. президента Южной Кореи посетил подземный командный пункт

И.о. президента Южной Кореи посетил подземный командный пункт - 19.03.2025, ПРАЙМ

И.о. президента Южной Кореи посетил подземный командный пункт

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в ходе совместных южнокорейско-американских учений посетил созданный на случай возобновления военных | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

кндр

южная корея

ким чен ын

мария захарова

дональд трамп

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855928615.jpg?1742342026

СЕУЛ, 18 мар - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок в ходе совместных южнокорейско-американских учений посетил созданный на случай возобновления военных действий с КНДР подземный командный пункт "ТАНГО", сообщила пресс-служба вооруженных сил США в Корее. "Исполняющий обязанности президента Республики Корея, исполняющий обязанности премьер-министра и министр планирования и финансов Чхве Сан Мок посетил КП "ТАНГО" во вторник, 18 марта, чтобы оценить готовность (военных - ред.) во время (проведения учений - ред.) "Фридом Шилд", - говорится в сообщении военных. В ходе визита Чхве Сан Мок ознакомился с работой Центра операций на уровне театра военных действий, отвечающего за все операции американских и южнокорейских военных на территории Корейского полуострова, и отметил хорошую оснащенность данного "командного пункта военного времени". Сопровождавший его командующий войсками США в Корее Ксавье Брансон, в свою очередь, заявил, что благодаря проведению совместных учений, таких как "Фридом Шилд", США и Южная Корея повышают готовность "сдерживать агрессию и, если необходимо, нанести поражение любому противнику". Он указал, что нынешние учения воспроизводят "комплексность реальных условий", что обеспечивает возможность гибкого реагирования союзников на непредсказуемую обстановку. "Эти учения - это не просто тренировка, это гарантия того, что наши вооруженные силы готовы и могут вместе действовать на поле боя", - заявил американский генерал. В КНДР ранее неоднократно заявляли, что первопричиной обострения ситуации на Корейском полуострове являются действия США и их сателлитов, которые все более активно продвигают инфраструктуру НАТО в этот регион и повышают уровень подготовки к войне. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель начальника отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон в начале марта отмечала, что постоянное появление стратегических средств США на Корейском полуострове лишь подчеркивает "актуальность укрепления самозащитных ядерных сил и сил сдерживания войны" со стороны КНДР. Агентство ЦТАК на прошлой неделе указывало, что инцидент с ошибочным сбросом бомб в ходе совместных тренировок Южной Кореи и США подтвердил опасность таких учений, способных в случае ошибки вызвать эскалацию конфликта и привести потенциально к ядерной войне. Агентство в своем комментарии напомнило, что в ситуации, когда Корейская война 1950-1953 годов все еще не закончена и стороны лишь находятся в состоянии перемирия, "несложно представить, к каким последствиям мог бы привести подобный инцидент, если бы сброшенные бомбы отклонились далее на север и пересекли государственную границу КНДР". В МИД РФ в этой связи заявляли, что Москва считает обоснованными меры КНДР по укреплению обороноспособности на фоне учений США и Южной Кореи. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "военные упражнения в регионе лишь раскручивают опасную спираль конфронтации, чреватую масштабным конфликтом на полуострове, в том числе с применением ядерного оружия". Захарова также выражала надежду на то, что публичные заявления президента США Дональда Трампа в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына "найдут свое воплощение и в практических шагах, которые станут конструктивным вкладом в укрепление стабильности и становление прочного мира на Корейском полуострове". В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении восстановить дипломатические контакты с КНДР и лично с ее лидером Ким Чен Ыном, отметив, что ранее у них сложились хорошие личные отношения.

сша

кндр

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, кндр, южная корея, ким чен ын, мария захарова, дональд трамп, мид рф, мид, нато