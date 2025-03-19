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Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7% - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/ipoteka-855936268.html
Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7%
Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7%
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-феврале текущего года 18,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 7% больше... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T09:31+0300
2025-03-19T09:31+0300
экономика
ипотека
росреестр
недвижимость
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-феврале текущего года 18,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 7% больше результата двух месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в феврале столичный Росреестр зарегистрировал 11 тысяч ипотечных кредитов - на 14% больше, чем в феврале 2024 года. К январю 2025-го прирост составил 44%. "Итог февраля текущего года стал максимальным для данного месяца за все время ведения московской статистики. В столице за второй месяц впервые оформлено свыше 11 тысяч ипотечных договоров: по сравнению с февралем прошлого года число кредитных сделок увеличилось на 14%, а к аналогичному месяцу 2023 года рост составил 13%", - приводятся в сообщении слова главы управления Игоря Майданова. Ранее Росреестр подсчитал. что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - почти до 21,6 тысячи.
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ипотека, росреестр, недвижимость
Экономика, ипотека, Росреестр, Недвижимость
09:31 19.03.2025
 
Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7%

Росреестр: в январе-феврале было зарегистрировано 18,7 тысячи ипотечных сделок

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-феврале текущего года 18,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 7% больше результата двух месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в феврале столичный Росреестр зарегистрировал 11 тысяч ипотечных кредитов - на 14% больше, чем в феврале 2024 года. К январю 2025-го прирост составил 44%.
"Итог февраля текущего года стал максимальным для данного месяца за все время ведения московской статистики. В столице за второй месяц впервые оформлено свыше 11 тысяч ипотечных договоров: по сравнению с февралем прошлого года число кредитных сделок увеличилось на 14%, а к аналогичному месяцу 2023 года рост составил 13%", - приводятся в сообщении слова главы управления Игоря Майданова.
Ранее Росреестр подсчитал. что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - почти до 21,6 тысячи.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Россияне в феврале почти вдвое нарастили оформление ипотеки
03:46
 
ЭкономикаипотекаРосреестрНедвижимость
 
 
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