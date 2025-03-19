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Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7%

Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Количество ипотечных сделок в Москве за январь-февраль выросло на 7%

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-феврале текущего года 18,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 7% больше... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T09:31+0300

2025-03-19T09:31+0300

2025-03-19T09:31+0300

экономика

ипотека

росреестр

недвижимость

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-феврале текущего года 18,7 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что почти на 7% больше результата двух месяцев 2024 года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в феврале столичный Росреестр зарегистрировал 11 тысяч ипотечных кредитов - на 14% больше, чем в феврале 2024 года. К январю 2025-го прирост составил 44%. "Итог февраля текущего года стал максимальным для данного месяца за все время ведения московской статистики. В столице за второй месяц впервые оформлено свыше 11 тысяч ипотечных договоров: по сравнению с февралем прошлого года число кредитных сделок увеличилось на 14%, а к аналогичному месяцу 2023 года рост составил 13%", - приводятся в сообщении слова главы управления Игоря Майданова. Ранее Росреестр подсчитал. что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19% - почти до 21,6 тысячи.

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ипотека, росреестр, недвижимость