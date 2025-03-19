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В Иране упразднят полицию нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба
В Иране упразднят полицию нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Иране упразднят полицию нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба
Власти Ирана упразднят деятельность полиции нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба, заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:57+0300
2025-03-19T02:57+0300
2025-03-19T02:57+0300
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ТЕГЕРАН, 19 мар – ПРАЙМ. Власти Ирана упразднят деятельность полиции нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба, заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
"В новом законе (о ношении женщинами хиджаба – ред.) полностью упразднена деятельность полиции нравов", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети Х.
Во второй половине сентября 2024 года агентство Tasnim сообщало, что парламент Ирана одобрил реализацию нового "Законопроекта о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба" в течение испытательного срока - трех лет. Принятые меры направлены на исполнение действующего закона об обязательном ношении хиджаба в стране. В тексте документа, в частности, подробно конкретизируются случаи нарушений и варианты предусмотренных за них наказаний. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) охарактеризовали готовящийся в Иране закон как "форму гендерного апартеида".
В конце ноября 2024 года Галибаф заявил, что новый законопроект, касающийся соблюдения правил ношения хиджаба на территории Ирана, поступит на рассмотрение в иранский парламент 13 декабря. Однако через два месяца после рассмотрения законопроекта в парламенте Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить процесс в целях устранения неясностей в формулировках положений в новом законе о хиджабе.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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общество , иран, тегеран, запад, оон
Экономика, Общество , ИРАН, Тегеран, ЗАПАД, ООН
В Иране упразднят полицию нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба
В Иране упразднят полицию нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба
ТЕГЕРАН, 19 мар – ПРАЙМ. Власти Ирана упразднят деятельность полиции нравов в новом законе о ношении женщинами хиджаба, заявил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
"В новом законе (о ношении женщинами хиджаба – ред.) полностью упразднена деятельность полиции нравов", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети Х.
Во второй половине сентября 2024 года агентство Tasnim сообщало, что парламент Ирана одобрил реализацию нового "Законопроекта о поддержке семьи путем поощрения культуры целомудрия и хиджаба" в течение испытательного срока - трех лет. Принятые меры направлены на исполнение действующего закона об обязательном ношении хиджаба в стране. В тексте документа, в частности, подробно конкретизируются случаи нарушений и варианты предусмотренных за них наказаний. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) охарактеризовали готовящийся в Иране закон как "форму гендерного апартеида".
В конце ноября 2024 года Галибаф заявил, что новый законопроект, касающийся соблюдения правил ношения хиджаба на территории Ирана, поступит на рассмотрение в иранский парламент 13 декабря. Однако через два месяца после рассмотрения законопроекта в парламенте Совет национальной безопасности Ирана призвал парламент приостановить процесс в целях устранения неясностей в формулировках положений в новом законе о хиджабе.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба, в том числе платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.