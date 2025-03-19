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Япония в феврале нарастила импорт СПГ и руды цветных металлов из России

Япония в феврале нарастила импорт СПГ и руды цветных металлов из России - 19.03.2025, ПРАЙМ

Япония в феврале нарастила импорт СПГ и руды цветных металлов из России

Япония в феврале текущего года нарастила импорт СПГ, руды цветных металлов и зерновых из России, а также увеличила экспорт в РФ медицинских изделий, пластика,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T03:34+0300

2025-03-19T03:34+0300

2025-03-19T03:34+0300

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ТОКИО, 19 мар – ПРАЙМ. Япония в феврале текущего года нарастила импорт СПГ, руды цветных металлов и зерновых из России, а также увеличила экспорт в РФ медицинских изделий, пластика, резины и бумажных изделий, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные японским министерством финансов в среду. Так, импорт СПГ из РФ вырос на 3,8% по сравнению с февралем 2024 года. При этом импорт угля снизился на 79,4%. Импорт руды цветных металлов за отчетный период вырос на 200%. Вместе с этим, импорт цветных металлов просел на 41,9%, а изделий из стали и железа – на 94,7%. Япония в феврале этого года импортировала зерновых из РФ на 132,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Однако импорт рыбы и рыбной продукции просел на 17,1%, а овощей – на 51,5%. За отчетный период вырос экспорт Японии медицинских изделий в Россию (на 19,4%), пластика (на 149%), резины (24,1%), бумаги и бумажных изделий (на 48%). В то же время Япония снизила экспорт в РФ генераторов (на 32,2%), легковых автомобилей (на 23,8%), мотоциклов (на 71,4%) и комплектующих для транспортных средств (на 26,8%). Общий объем экспорта Японии в Россию в феврале этого года снизился на 22,1% в годовом выражении и составил 17,47 миллиарда иен (116,91 миллиона долларов). Импорт Японии из России в феврале 2025 года просел на 10% в годовом выражении и составил 73,63 миллиарда иен (492,75 миллиона долларов).

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промышленность, россия, япония, рф