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Япония надеется на "положительный ответ" России по Украине

Япония надеется на "положительный ответ" России по Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ

Япония надеется на "положительный ответ" России по Украине

Правительство Японии продолжит поддерживать дипломатические усилия США и других стран по мирному урегулированию украинского конфликта и надеется на... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T05:56+0300

2025-03-19T05:56+0300

2025-03-19T05:56+0300

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ТОКИО, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство Японии продолжит поддерживать дипломатические усилия США и других стран по мирному урегулированию украинского конфликта и надеется на "положительный ответ российской стороны" для установления справедливого и продолжительного мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. "Как правительство, мы искренне надеемся на прекращение этого длительного вооруженного противостояния и на положительный ответ российской стороны для установления справедливого и продолжительного мира. Япония продолжит поддерживать дипломатические усилия США и других стран и тесно взаимодействовать с международным сообществом", - ответил генсек японского правительства на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся разговор американского и российского лидеров. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.

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мировая экономика, россия, сша, япония, украина, дональд трамп, владимир путин