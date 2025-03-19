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В Китае пять человек погибли при обвале на дороге

В Китае пять человек погибли при обвале на дороге - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Китае пять человек погибли при обвале на дороге

Пять человек погибли в результате обвала во время дорожных работ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило во вторник народное правительство уезда Пиндин. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ. Пять человек погибли в результате обвала во время дорожных работ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило во вторник народное правительство уезда Пиндин. Инцидент произошел на строительной площадке скоростной магистрали в уезде Пиндин в понедельник в 17.55 по местному времени (12.55 по мск), в результате пять человек оказались под завалами. "Спасательным командам из разных департаментов удалось вызволить всех, кто оказался под завалами, к 20.17 по местному времени (15.17 по мск - ред.), но они уже не подавали признаков жизни",- пишет правительство уезда в социальной сети Wechat. Сообщается, что проводятся работы по ликвидации последствий аварии и расследование причин инцидента.

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