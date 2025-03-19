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В Китае пять человек погибли при обвале на дороге - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Китае пять человек погибли при обвале на дороге
В Китае пять человек погибли при обвале на дороге - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Китае пять человек погибли при обвале на дороге
Пять человек погибли в результате обвала во время дорожных работ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило во вторник народное правительство уезда Пиндин. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
экономика
китай
wechat
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ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ. Пять человек погибли в результате обвала во время дорожных работ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило во вторник народное правительство уезда Пиндин. Инцидент произошел на строительной площадке скоростной магистрали в уезде Пиндин в понедельник в 17.55 по местному времени (12.55 по мск), в результате пять человек оказались под завалами. "Спасательным командам из разных департаментов удалось вызволить всех, кто оказался под завалами, к 20.17 по местному времени (15.17 по мск - ред.), но они уже не подавали признаков жизни",- пишет правительство уезда в социальной сети Wechat. Сообщается, что проводятся работы по ликвидации последствий аварии и расследование причин инцидента.
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китай, wechat
Экономика, КИТАЙ, WeChat
02:52 19.03.2025
 
В Китае пять человек погибли при обвале на дороге

На севере Китая пять человек погибли при обвале на дорожной магистрали

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ПЕКИН, 18 мар – ПРАЙМ. Пять человек погибли в результате обвала во время дорожных работ в провинции Шаньси на севере Китая, сообщило во вторник народное правительство уезда Пиндин.
Инцидент произошел на строительной площадке скоростной магистрали в уезде Пиндин в понедельник в 17.55 по местному времени (12.55 по мск), в результате пять человек оказались под завалами.
"Спасательным командам из разных департаментов удалось вызволить всех, кто оказался под завалами, к 20.17 по местному времени (15.17 по мск - ред.), но они уже не подавали признаков жизни",- пишет правительство уезда в социальной сети Wechat.
Сообщается, что проводятся работы по ликвидации последствий аварии и расследование причин инцидента.
 
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