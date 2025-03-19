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В Китае рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Китае рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа
В Китае рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Китае рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа
Трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя, пишут китайские аналитики, комментируя телефонный разговор президента России | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T06:29+0300
2025-03-19T06:29+0300
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ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. Трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя, пишут китайские аналитики, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. "В этом мире нет ничего предрешенного, в любом событии возможны серьезные перемены. Не исключено, что благодаря усилиям Трампа все санкции против России будут отменены. А саму Россию даже вернут в "Большую восьмерку", - говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Авторы считают, что США и Россия могут начать сотрудничество и в других сферах, например по Ближнему Востоку. "А Европа и Украина останутся в полном замешательстве", - пишут аналитики. "Мировоззрение начинает рушиться, а геополитический порядок Запада трещит по швам", - также отмечают эксперты . "Трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя, а Великобритания, Франция и Германия станут лидерами", - говорится в статье. Кроме того, аналитики выразили опасения, что, наладив отношения с Россией, Трамп может попытаться перетянуть ее на свою сторону "в противостоянии с восточной державой". Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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мировая экономика, россия, европа, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, wechat
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Владимир Путин, WeChat
06:29 19.03.2025
 
В Китае рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа

WeChat: трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя

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ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. Трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя, пишут китайские аналитики, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"В этом мире нет ничего предрешенного, в любом событии возможны серьезные перемены. Не исключено, что благодаря усилиям Трампа все санкции против России будут отменены. А саму Россию даже вернут в "Большую восьмерку", - говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, замглавреда журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.
Авторы считают, что США и Россия могут начать сотрудничество и в других сферах, например по Ближнему Востоку. "А Европа и Украина останутся в полном замешательстве", - пишут аналитики.
"Мировоззрение начинает рушиться, а геополитический порядок Запада трещит по швам", - также отмечают эксперты .
"Трещину в Атлантике уже нельзя залатать, Европе придется больше полагаться на себя, а Великобритания, Франция и Германия станут лидерами", - говорится в статье.
Кроме того, аналитики выразили опасения, что, наладив отношения с Россией, Трамп может попытаться перетянуть ее на свою сторону "в противостоянии с восточной державой".
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЕВРОПАСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампВладимир ПутинWeChat
 
 
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