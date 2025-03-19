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Чемезов: иностранным компаниям нужно будет возвращаться на российский рынок

Чемезов: иностранным компаниям нужно будет возвращаться на российский рынок - 19.03.2025, ПРАЙМ

Чемезов: иностранным компаниям нужно будет возвращаться на российский рынок

Иностранным компаниям нужно будет возвращаться на российский рынок, от этого никуда не уйти: обмен технологиями и идеями должен оставаться, такое мнение... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям нужно будет возвращаться на российский рынок, от этого никуда не уйти: обмен технологиями и идеями должен оставаться, такое мнение высказал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в кулуарах ежегодного съезда РСПП. "Да, я думаю, что, наверное, нужно будет все равно возвращаться. Мы от этого никуда не уйдем. И обмен технологиями, обмен современными идеями, они должны оставаться, конечно, и мы должны этим пользоваться", - ответил Чемезов на вопрос журналистов о его мнении относительно возвращения иностранных компаний на российский рынок. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, рф, сергей чемезов, владимир путин, денис мантуров, ростех, рспп