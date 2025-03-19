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Котяков рассказал о привлечении на рынок труда двух миллионов человек
Котяков рассказал о привлечении на рынок труда двух миллионов человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
Котяков рассказал о привлечении на рынок труда двух миллионов человек
Примерно два миллиона человек дополнительно удалось привлечь на российский рынок труда за последние три года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Примерно два миллиона человек дополнительно удалось привлечь на российский рынок труда за последние три года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"За последние три года за счет безработных и увеличения уровня занятости во всех возрастных когортах удалось дополнительно вовлечь в экономику порядка двух миллионов человек. Это тот потенциальный дефицит, который был закрыт за этот период", - сказал Котяков во время съезда РСПП.
По его словам, сегодня наибольшая потребность в кадрах до 2030 года состоит в специалистах со среднепрофессиональным образованием - порядка 70%. То есть в течение ближайших пяти лет необходимо подготовить и вовлечь в занятость почти семь миллионов таких специалистов.
Министр уточнил, что наиболее востребованными являются профессии станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, механиков, ремонтников транспортных средств, слесарей-инструментальщиков, рабочих в строительстве, рабочих отделочников, сварщиков, газорезчиков, электромехаников, монтеров электрического оборудования, слесарей-трубопроводчиков, швей и так далее. -0-
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Антон Котяков, РСПП
Котяков рассказал о привлечении на рынок труда двух миллионов человек
Котяков: на рынок труда за три года удалось привлечь два миллиона человек
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Примерно два миллиона человек дополнительно удалось привлечь на российский рынок труда за последние три года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"За последние три года за счет безработных и увеличения уровня занятости во всех возрастных когортах удалось дополнительно вовлечь в экономику порядка двух миллионов человек. Это тот потенциальный дефицит, который был закрыт за этот период", - сказал Котяков во время съезда РСПП.
По его словам, сегодня наибольшая потребность в кадрах до 2030 года состоит в специалистах со среднепрофессиональным образованием - порядка 70%. То есть в течение ближайших пяти лет необходимо подготовить и вовлечь в занятость почти семь миллионов таких специалистов.
Министр уточнил, что наиболее востребованными являются профессии станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, механиков, ремонтников транспортных средств, слесарей-инструментальщиков, рабочих в строительстве, рабочих отделочников, сварщиков, газорезчиков, электромехаников, монтеров электрического оборудования, слесарей-трубопроводчиков, швей и так далее. -0-