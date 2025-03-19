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Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек
Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек - 19.03.2025, ПРАЙМ
Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек
Чтобы закрыть потребности российской экономики в кадрах до 2030 года, надо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек, сообщил министр труда и... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
экономика
россия
москва
рф
антон котяков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Чтобы закрыть потребности российской экономики в кадрах до 2030 года, надо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Общая замещающая кадровая потребность сегодня сформирована на отметке 10,9 миллиона работников на горизонте за пять лет… То есть в среднем нам предстоит привлекать на рынок труда в экономику порядка 2,2 миллиона человек (ежегодно - ред.)", - сказал Котяков во время съезда РСПП. Он отметил, что объем общей замещающей кадровой потребности состоит из десяти миллионов человек, которые заменят выходящих на пенсию россиян, а также из 800 тысяч человек, необходимость в которых возникнет из-за создания дополнительных рабочих мест. По словам министра, такая большая кадровая потребность возникла из-за низкой производительности труда. Сегодня прирост производимой продукции происходит в первую очередь за счет расширения штата сотрудников, а не за счет внедрения технологий и повышения качества организации труда. -0-
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россия, москва, рф, антон котяков, рспп
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Антон Котяков, РСПП
02:53 19.03.2025
 
Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек

Котяков: нужно ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Чтобы закрыть потребности российской экономики в кадрах до 2030 года, надо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Общая замещающая кадровая потребность сегодня сформирована на отметке 10,9 миллиона работников на горизонте за пять лет… То есть в среднем нам предстоит привлекать на рынок труда в экономику порядка 2,2 миллиона человек (ежегодно - ред.)", - сказал Котяков во время съезда РСПП.
Он отметил, что объем общей замещающей кадровой потребности состоит из десяти миллионов человек, которые заменят выходящих на пенсию россиян, а также из 800 тысяч человек, необходимость в которых возникнет из-за создания дополнительных рабочих мест.
По словам министра, такая большая кадровая потребность возникла из-за низкой производительности труда. Сегодня прирост производимой продукции происходит в первую очередь за счет расширения штата сотрудников, а не за счет внедрения технологий и повышения качества организации труда. -0-
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФАнтон КотяковРСПП
 
 
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