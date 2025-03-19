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Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек

Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек - 19.03.2025, ПРАЙМ

Котяков призвал ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек

Чтобы закрыть потребности российской экономики в кадрах до 2030 года, надо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек, сообщил министр труда и... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Чтобы закрыть потребности российской экономики в кадрах до 2030 года, надо ежегодно привлекать на рынок труда 2,2 миллиона человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Общая замещающая кадровая потребность сегодня сформирована на отметке 10,9 миллиона работников на горизонте за пять лет… То есть в среднем нам предстоит привлекать на рынок труда в экономику порядка 2,2 миллиона человек (ежегодно - ред.)", - сказал Котяков во время съезда РСПП. Он отметил, что объем общей замещающей кадровой потребности состоит из десяти миллионов человек, которые заменят выходящих на пенсию россиян, а также из 800 тысяч человек, необходимость в которых возникнет из-за создания дополнительных рабочих мест. По словам министра, такая большая кадровая потребность возникла из-за низкой производительности труда. Сегодня прирост производимой продукции происходит в первую очередь за счет расширения штата сотрудников, а не за счет внедрения технологий и повышения качества организации труда. -0-

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