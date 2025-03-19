https://1prime.ru/20250319/krasnov-855944524.html
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - 19.03.2025, ПРАЙМ
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:45+0300
2025-03-19T14:45+0300
2025-03-19T14:45+0300
экономика
игорь краснов
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/91/842129181_0:155:1671:1094_1920x0_80_0_0_287fc273da8bd1154b05077a3b6847b0.jpg
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
https://1prime.ru/20250123/fas-854413459.html
https://1prime.ru
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/91/842129181_0:0:1671:1254_1920x0_80_0_0_c2616e49861e880813d66ed662e6b6cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, россия
Экономика, Игорь Краснов, РОССИЯ
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генпрокурор потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов.
"В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
ФАС выдала предостережение из-за публичного заявления о ценах на авиабилеты