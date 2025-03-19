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Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - 19.03.2025, ПРАЙМ

Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:45+0300

2025-03-19T14:45+0300

2025-03-19T14:45+0300

экономика

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.

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игорь краснов, россия