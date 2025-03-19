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Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами - 19.03.2025, ПРАЙМ
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:45+0300
2025-03-19T14:45+0300
экономика
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов. "В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
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игорь краснов, россия
Экономика, Игорь Краснов, РОССИЯ
14:45 19.03.2025
 
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

Генпрокурор потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от подчиненных обеспечить прозрачную продажу билетов на авиарейсы и пресекать действия спекулянтов.
"В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекайте деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, генпрокурор потребовал надзорными мерами обеспечить требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов.
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