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В Крыму с 2015 года отремонтировали более 1,2 тысячи километров дорог

В Крыму с 2015 года отремонтировали более 1,2 тысячи километров дорог - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Крыму с 2015 года отремонтировали более 1,2 тысячи километров дорог

Более 1,2 тысячи километров дорог построено и отремонтировано в Крыму за счет средств федерального бюджета с 2015 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Более 1,2 тысячи километров дорог построено и отремонтировано в Крыму за счет средств федерального бюджета с 2015 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В день воссоединения Крыма с Россией Хуснуллин рассказал о достигнутых результатах в сфере дорожной инфраструктуры. "В общей сложности с 2015 года за счёт средств федерального бюджета там построено и отремонтировано свыше 1,2 тысячи километров дорог. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на полуострове уложено более 18 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а более 1,8 тысячи километров приведено в нормативное состояние", - сообщил Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что одной из важнейших дорожных артерий является трасса "Таврида", по которой с момента запуска движения в августе 2020 года было зафиксировано более 23 миллионов проездов, а среднесуточная интенсивность движения составила порядка 14 тысяч автомобилей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.

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бизнес, россия, крым, севастополь, рф, марат хуснуллин