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На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против девочек - 19.03.2025, ПРАЙМ
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На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против девочек
На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против девочек - 19.03.2025, ПРАЙМ
На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против девочек
Краснодарский краевой суд утвердил приговор виноделу из Москвы, получившему 17 лет колонии строгого режима за преступления сексуального характера против... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
общество
бизнес
россия
москва
краснодар
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КРАСНОДАР, 18 мар – ПРАЙМ. Краснодарский краевой суд утвердил приговор виноделу из Москвы, получившему 17 лет колонии строгого режима за преступления сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. По данным суда, в июне 2021 года бизнесмен-винодел во время командировки в Краснодаре по улице Айвазовского обронил 5-тысячную купюру, чтобы во дворе дома познакомиться с четырьмя девочками в возрасте от 8 до 11 лет. Когда дети вернули деньги, мужчина завязал с ними беседу, затем отвёл в безлюдное место и совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. Позже в тот же день он провернул аналогичный трюк во дворе дома по улице Ставропольской с двумя девочками 11 и 12 лет. "Мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения приговора 54-летнему жителю Москвы, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода) (Насильственные действия сексуального характера - ред.) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия - ред.)", - говорится в сообщении. Также судом с него взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.
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общество , бизнес, россия, москва, краснодар, рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОДАР, РФ
02:52 19.03.2025
 
На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против девочек

На Кубани винодел получил 17 лет колонии за преступления против шестерых девочек

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КРАСНОДАР, 18 мар – ПРАЙМ. Краснодарский краевой суд утвердил приговор виноделу из Москвы, получившему 17 лет колонии строгого режима за преступления сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По данным суда, в июне 2021 года бизнесмен-винодел во время командировки в Краснодаре по улице Айвазовского обронил 5-тысячную купюру, чтобы во дворе дома познакомиться с четырьмя девочками в возрасте от 8 до 11 лет. Когда дети вернули деньги, мужчина завязал с ними беседу, затем отвёл в безлюдное место и совершил в отношении девочек преступление сексуального характера. Позже в тот же день он провернул аналогичный трюк во дворе дома по улице Ставропольской с двумя девочками 11 и 12 лет.
"Мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима. Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения приговора 54-летнему жителю Москвы, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода) (Насильственные действия сексуального характера - ред.) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия - ред.)", - говорится в сообщении.
Также судом с него взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2,4 миллиона рублей.
Приговор вступил в законную силу.
 
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