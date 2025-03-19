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Эксперт: внебиржевой курс доллара может пробить уровень 80 рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: внебиржевой курс доллара может пробить уровень 80 рублей
Эксперт: внебиржевой курс доллара может пробить уровень 80 рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: внебиржевой курс доллара может пробить уровень 80 рублей
Внебиржевой курс доллара в ближайшие дни может пробить уровень 80 рублей и затем стабилизироваться, но к осени вероятно и 75 рублей за доллар, прокомментировал... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Внебиржевой курс доллара в ближайшие дни может пробить уровень 80 рублей и затем стабилизироваться, но к осени вероятно и 75 рублей за доллар, прокомментировал РИА Новости финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников. Расчетный курс доллара к рублю - ориентир для внебиржевого рынка - активно падает уже несколько дней. За последние четыре сессии (включая вторник) он максимально падал уже на 6,25 рубля, до 80,43 рубля – минимума с прошлого лета. А официальный курс ЦБ РФ упал до 84,3 рубля за доллар, хотя 6 марта он равнялся 89,79 рубля. Есть три основных фактора роста рубля: истечение срока опционов, налоговый период в конце марта, а также мировая политика, считает Верников. "Под налоги экспортеры обычно продают валюту в конце месяца, а когда она дешевеет, то спешат сделать это заранее. С опционами сложнее, поскольку они могут сыграть в обе стороны, но сейчас и здесь все складывается в пользу рубля. Поэтому курс вполне может проколоть вниз "психологический" уровень 80 рублей за доллар. Однако в этом районе волна укрепления рубля может завершиться", - рассуждает он. С политикой все посложнее, полагает он. "Во-первых, сейчас важно, чтобы боевые действия остановились. Затем будут долгие месяцы мирных переговоров по Украине. И наконец, важным может стать потенциальное соглашение по большой сделке РФ с США, в которой, в частности, могут быть, например, вопросы по совместному освоению Арктики. В случае позитивного развития геополитической ситуации, к осени легко можем увидеть и 75 рублей за доллар", - резюмирует Верников.
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рынки, рф, москва, украина, андрей верников
Рынки, РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Андрей Верников
02:52 19.03.2025
 
Эксперт: внебиржевой курс доллара может пробить уровень 80 рублей

Эксперт Верников: внебиржевой курс доллара в ближайшие дни может пробить 80 рублей

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Внебиржевой курс доллара в ближайшие дни может пробить уровень 80 рублей и затем стабилизироваться, но к осени вероятно и 75 рублей за доллар, прокомментировал РИА Новости финансовый эксперт и член Гильдии экспертов финансового рынка Андрей Верников.
Расчетный курс доллара к рублю - ориентир для внебиржевого рынка - активно падает уже несколько дней. За последние четыре сессии (включая вторник) он максимально падал уже на 6,25 рубля, до 80,43 рубля – минимума с прошлого лета. А официальный курс ЦБ РФ упал до 84,3 рубля за доллар, хотя 6 марта он равнялся 89,79 рубля.
Есть три основных фактора роста рубля: истечение срока опционов, налоговый период в конце марта, а также мировая политика, считает Верников.
"Под налоги экспортеры обычно продают валюту в конце месяца, а когда она дешевеет, то спешат сделать это заранее. С опционами сложнее, поскольку они могут сыграть в обе стороны, но сейчас и здесь все складывается в пользу рубля. Поэтому курс вполне может проколоть вниз "психологический" уровень 80 рублей за доллар. Однако в этом районе волна укрепления рубля может завершиться", - рассуждает он.
С политикой все посложнее, полагает он. "Во-первых, сейчас важно, чтобы боевые действия остановились. Затем будут долгие месяцы мирных переговоров по Украине. И наконец, важным может стать потенциальное соглашение по большой сделке РФ с США, в которой, в частности, могут быть, например, вопросы по совместному освоению Арктики. В случае позитивного развития геополитической ситуации, к осени легко можем увидеть и 75 рублей за доллар", - резюмирует Верников.
 
РынкиРФМОСКВАУКРАИНААндрей Верников
 
 
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