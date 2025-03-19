https://1prime.ru/20250319/lada-855941079.html

"АвтоВАЗ" расширил палитру для семейств машин Lada

"АвтоВАЗ" расширил палитру для семейств машин Lada - 19.03.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" расширил палитру для семейств машин Lada

"АвтоВАЗ" добавил новые цвета и вернул популярные для некоторых семейств автомобилей Lada, производитель планирует расширять гамму цветов с нынешних семи,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T12:54+0300

2025-03-19T12:54+0300

2025-03-19T12:58+0300

бизнес

lada

lada vesta

lada granta

lada largus

lada niva legend

автоваз

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" добавил новые цвета и вернул популярные для некоторых семейств автомобилей Lada, производитель планирует расширять гамму цветов с нынешних семи, сообщила компания. "Lada развивает цветовую гамму, возвращая в нее популярные эмали и добавляя новые яркие цвета. Вслед за Lada Granta семейства Vesta и Largus получили ярко-синюю эмаль "Капитан", - говорится в сообщении автопроизводителя. Отгрузки автомобилей в новом цвете, уточняет компания, уже начались. "Также в начале 2025 года возобновилась окраска автомобилей LADA Niva Travel в серебристый оттенок "Платина", а на LADA Niva Legend вернулся серо-голубой металлик "Борнео", - пишет "АвтоВАЗ". В настоящее время в гамме Lada 7 цветов. "Этот список будет увеличиваться", - говорится в сообщении. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске. Сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.

https://1prime.ru/20250317/lada-855845105.html

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