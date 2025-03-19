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Турецкая лира обновила исторический минимум в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/lira-855937151.html
Турецкая лира обновила исторический минимум в среду
Турецкая лира обновила исторический минимум в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ
Турецкая лира обновила исторический минимум в среду
Курс доллара к турецкой лире в среду утром впервые достиг 37 лир, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:11+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду утром впервые достиг 37 лир, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,56%, до 36,8864 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Минутами ранее стоимость американской валюты показала краткосрочный скачок до максимального уровня в 37,1086 лиры, после чего скорректировалась.
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торги, турецкая лира, доллар сша, курсы валют
Экономика, Торги, турецкая лира, Доллар США, Курсы валют
10:11 19.03.2025
 
Турецкая лира обновила исторический минимум в среду

Курс доллара к лире впервые достиг 37 лир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду утром впервые достиг 37 лир, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,56%, до 36,8864 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.
Минутами ранее стоимость американской валюты показала краткосрочный скачок до максимального уровня в 37,1086 лиры, после чего скорректировалась.
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