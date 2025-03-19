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Турецкая лира обновила исторический минимум в среду

Турецкая лира обновила исторический минимум в среду - 19.03.2025, ПРАЙМ

Турецкая лира обновила исторический минимум в среду

Курс доллара к турецкой лире в среду утром впервые достиг 37 лир, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду утром впервые достиг 37 лир, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск курс доллара к турецкой лире рос на 0,56%, до 36,8864 лир за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Минутами ранее стоимость американской валюты показала краткосрочный скачок до максимального уровня в 37,1086 лиры, после чего скорректировалась.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, турецкая лира, доллар сша, курсы валют