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Турецкая лира обновляет исторические минимумы, опускаясь более чем на 10%
Турецкая лира обновляет исторические минимумы, опускаясь более чем на 10% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Турецкая лира обновляет исторические минимумы, опускаясь более чем на 10%
Курс доллара к турецкой лире в среду утром подскакивает более чем на 10%, ранее в ходе торгов впервые поднявшись выше 41 лиры, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:52+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире в среду утром подскакивает более чем на 10%, ранее в ходе торгов впервые поднявшись выше 41 лиры, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.46 мск курс доллара к турецкой лире рос на 10,54%, до 40,55 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов показатель максимально достигал 41,1 лиры за доллар.
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Экономика, МОСКВА, ТУРЦИЯ, турецкая лира, Доллар США, Курсы валют
Турецкая лира обновляет исторические минимумы, опускаясь более чем на 10%
Курс доллара к лире в среду впервые поднялся выше 41 лиры