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Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт

Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт - 19.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт

Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T13:04+0300

2025-03-19T13:04+0300

2025-03-19T13:04+0300

экономика

турция

рэу им. г.в.плеханова

экспорт

инфляция в турции

турецкая лира

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для России, поделилась мнением с РИА Новости исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Турецкая лира в среду обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. "Ослабление лиры при торговле в национальных валютах может привести к снижению стоимости турецкого импорта в Россию и, как следствие, повышению конкурентоспособности турецких товаров. А поскольку Турция является важным торговым партнером России, изменения затронут разные секторы экономики – от продуктов питания до туризма", - отметила Фрумина. По словам эксперта, благодаря падению лиры, товары, продаваемые Турцией за рубеж, становятся дешевле, что увеличивает спрос на экспорт, повышая экспортную выручку Турции и выгоду национальных экспортеров. Увеличение экспортной выручки положительно влияет на торговый баланс. "Однако одновременно падение лиры ведет к подорожанию импорта, что может нейтрализовать положительные эффекты от роста экспорта, особенно если импортные товары составляют значительную часть затрат на производство. Также девальвация валюты усилит инфляцию в Турции", - заключила она.

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турция

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турция, рэу им. г.в.плеханова, экспорт, инфляция в турции, турецкая лира