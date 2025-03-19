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Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт
Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт
Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:04+0300
2025-03-19T13:04+0300
2025-03-19T13:04+0300
экономика
турция
рэу им. г.в.плеханова
экспорт
инфляция в турции
турецкая лира
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для России, поделилась мнением с РИА Новости исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Турецкая лира в среду обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. "Ослабление лиры при торговле в национальных валютах может привести к снижению стоимости турецкого импорта в Россию и, как следствие, повышению конкурентоспособности турецких товаров. А поскольку Турция является важным торговым партнером России, изменения затронут разные секторы экономики – от продуктов питания до туризма", - отметила Фрумина. По словам эксперта, благодаря падению лиры, товары, продаваемые Турцией за рубеж, становятся дешевле, что увеличивает спрос на экспорт, повышая экспортную выручку Турции и выгоду национальных экспортеров. Увеличение экспортной выручки положительно влияет на торговый баланс. "Однако одновременно падение лиры ведет к подорожанию импорта, что может нейтрализовать положительные эффекты от роста экспорта, особенно если импортные товары составляют значительную часть затрат на производство. Также девальвация валюты усилит инфляцию в Турции", - заключила она.
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турция, рэу им. г.в.плеханова, экспорт, инфляция в турции, турецкая лира
Экономика, ТУРЦИЯ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, экспорт, инфляция в Турции, турецкая лира
Эксперт оценила, как падение лиры повлияет на турецкий экспорт
Экономист Фрумина: слабая лира усилит инфляцию в Турции и снизит стоимость экспорта
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Слабая лира может усилить инфляцию в Турции, но также снизит стоимость турецкого экспорта, что сделает товары этой страны более привлекательными в том числе для России, поделилась мнением с РИА Новости исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Турецкая лира в среду обновляла минимумы: ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры.
"Ослабление лиры при торговле в национальных валютах может привести к снижению стоимости турецкого импорта в Россию и, как следствие, повышению конкурентоспособности турецких товаров. А поскольку Турция является важным торговым партнером России, изменения затронут разные секторы экономики – от продуктов питания до туризма", - отметила Фрумина.
По словам эксперта, благодаря падению лиры, товары, продаваемые Турцией за рубеж, становятся дешевле, что увеличивает спрос на экспорт, повышая экспортную выручку Турции и выгоду национальных экспортеров. Увеличение экспортной выручки положительно влияет на торговый баланс.
"Однако одновременно падение лиры ведет к подорожанию импорта, что может нейтрализовать положительные эффекты от роста экспорта, особенно если импортные товары составляют значительную часть затрат на производство. Также девальвация валюты усилит инфляцию в Турции", - заключила она.
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