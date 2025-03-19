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Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/lira-855942777.html
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры - 19.03.2025, ПРАЙМ
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры
Турецкие банки продали около восьми миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты - лиры после того, как она упала более чем | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:08+0300
2025-03-19T14:08+0300
экономика
финансы
стамбул
банки
турецкая лира
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Турецкие банки продали около восьми миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты - лиры после того, как она упала более чем на 10% на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. По состоянию на 13.56 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,53%, до 38,3443 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. "Турецкие банки продали около восьми миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать лиру... Интервенция на рынке лиры была проведена через несколько банков, сказали люди, попросившие остаться неназванными, сославшись на деликатность вопроса. Центральный банк был недоступен для комментариев", - сообщило издание.
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финансы, стамбул, банки, турецкая лира, доллар сша
Экономика, Финансы, Стамбул, Банки, турецкая лира, Доллар США
14:08 19.03.2025
 
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры

Bloomberg: интервенция на рынке лиры была проведена через несколько банков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Турецкие банки продали около восьми миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты - лиры после того, как она упала более чем на 10% на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. По состоянию на 13.56 мск курс доллара к турецкой лире рос на 4,53%, до 38,3443 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры.
"Турецкие банки продали около восьми миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать лиру... Интервенция на рынке лиры была проведена через несколько банков, сказали люди, попросившие остаться неназванными, сославшись на деликатность вопроса. Центральный банк был недоступен для комментариев", - сообщило издание.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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ЭкономикаФинансыСтамбулБанкитурецкая лираДоллар США
 
 
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