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Эксперты оценили потери российской экономики от нелегального майнинга
Эксперты оценили потери российской экономики от нелегального майнинга - 19.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили потери российской экономики от нелегального майнинга
Нелегальный майнинг криптовалют наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей из-за потерь в энергетическом секторе, подсчитали в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:40+0300
2025-03-19T12:40+0300
2025-03-19T12:40+0300
экономика
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майнинг
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Нелегальный майнинг криптовалют наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей из-за потерь в энергетическом секторе, подсчитали в Институте экономики роста имени П.А. Столыпина. "По нашим данным, нелегальный майнинг ежегодно наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей из-за потерь в энергосекторе и до 9,6 миллиарда рублей - по причине уклонения от уплаты налогов", - сказал исполнительный директор института Антон Свириденко, чьи слова приводятся в релизе. "Сейчас, когда майнинг криптоактивов в России выходит на новый этап развития, сектору как никогда нужны решительные шаги для выхода из "серой" зоны. Для этого необходимо урегулирование юридических неопределенностей и раскрытие потенциала отрасли через интеграцию с энергетическим комплексом", - добавил он. В исследовании института указывается, что для противодействия проблеме энергопотерь нужно усилить контроль за потреблением с помощью автоматизированных систем мониторинга, поддерживать дифференцированные тарифы в регионах с низкими ставками (например, в Иркутской области) и более детально разработать систему штрафов, включая конфискацию оборудования и отключение от сетей. По оценкам экспертов, Россия обладает уникальным потенциалом для развития майнинга благодаря развитой энергетике, холодному климату и избыточным энергомощностям, которые часто не задействованы. Они приводят в пример уже стартовавший проект на базе Калининской АЭС, где к 2025 году будет создано 50 МВт мощности для майнинга с планами расширения до 240 МВт. А сотрудничество "Росатома" с майнинг-компаниями Intelion Mining и BitCluster сможет приносить до 100 миллионов долларов ежегодно к 2030 году и укрепит позиции России на глобальном рынке майнинга криптовалют, отмечают в институте.
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финансы, росатом, майнинг, незаконный майнинг
Экономика, Финансы, Росатом, майнинг, незаконный майнинг
Эксперты оценили потери российской экономики от нелегального майнинга
Институт Столыпина: экономика РФ теряет более 10 миллиардов рублей от "серого" майнинга
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Нелегальный майнинг криптовалют наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей из-за потерь в энергетическом секторе, подсчитали в Институте экономики роста имени П.А. Столыпина.
"По нашим данным, нелегальный майнинг ежегодно наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей из-за потерь в энергосекторе и до 9,6 миллиарда рублей - по причине уклонения от уплаты налогов", - сказал исполнительный директор института Антон Свириденко, чьи слова приводятся в релизе.
"Сейчас, когда майнинг криптоактивов в России выходит на новый этап развития, сектору как никогда нужны решительные шаги для выхода из "серой" зоны. Для этого необходимо урегулирование юридических неопределенностей и раскрытие потенциала отрасли через интеграцию с энергетическим комплексом", - добавил он.
В исследовании института указывается, что для противодействия проблеме энергопотерь нужно усилить контроль за потреблением с помощью автоматизированных систем мониторинга, поддерживать дифференцированные тарифы в регионах с низкими ставками (например, в Иркутской области) и более детально разработать систему штрафов, включая конфискацию оборудования и отключение от сетей.
По оценкам экспертов, Россия обладает уникальным потенциалом для развития майнинга благодаря развитой энергетике, холодному климату и избыточным энергомощностям, которые часто не задействованы. Они приводят в пример уже стартовавший проект на базе Калининской АЭС, где к 2025 году будет создано 50 МВт мощности для майнинга с планами расширения до 240 МВт.
А сотрудничество "Росатома" с майнинг-компаниями Intelion Mining и BitCluster сможет приносить до 100 миллионов долларов ежегодно к 2030 году и укрепит позиции России на глобальном рынке майнинга криптовалют, отмечают в институте.
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