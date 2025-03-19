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Медь дорожает в среду утром
Медь дорожает в среду утром - 19.03.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает в среду утром
Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T09:34+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.20 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,36%, до 5,0345 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,44%, до 9 904,5 доллара, алюминия - снизилась на 1,21%, до 2 654,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 963 долларов. Рынок обратил внимание на вышедший во вторник прогноз цен на медь от агентства Fitch. Аналитики повысили прогноз по ценам на медь на текущий год до 8 800 долларов за тонну с ранее ожидавшихся 8 500 долларов за тонну. Агентство прогнозирует дефицит предложения меди на рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективах в связи с растущим спросом в Китае.
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рынки, торги, comex, китай, медь, цены на медь
Экономика, Рынки, Торги, Comex, КИТАЙ, медь, цены на медь
Медь дорожает в среду утром
Стоимость меди растет в среду утром
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.20 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,36%, до 5,0345 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,44%, до 9 904,5 доллара, алюминия - снизилась на 1,21%, до 2 654,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 963 долларов.
Рынок обратил внимание на вышедший во вторник прогноз цен на медь от агентства Fitch. Аналитики повысили прогноз по ценам на медь на текущий год до 8 800 долларов за тонну с ранее ожидавшихся 8 500 долларов за тонну. Агентство прогнозирует дефицит предложения меди на рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективах в связи с растущим спросом в Китае.
Медь продолжает дорожать с начала недели