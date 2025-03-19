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МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу "новой фазой геноцида"

МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу "новой фазой геноцида" - 19.03.2025, ПРАЙМ

МИД Турции назвал атаки Израиля на Газу "новой фазой геноцида"

Добавлены подробности (последние 2 абзаца) | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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мид

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Добавлены подробности (последние 2 абзаца) АНКАРА, 18 мар - ПРАЙМ. МИД Турции назвал атаки ВС Израиля на сектор Газа "новой фазой геноцида" со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху, призвал международное сообщество к решительным мерам. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Убийство сотен палестинцев в результате израильских атак в Газе сегодня утром (18 марта) показывает, что политика геноцида правительства Нетаньяху вступила в новую фазу",- говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. "Израиль бросает вызов человечеству, грубейшим образом нарушая международное право и общечеловеческие ценности. В то время, когда глобальные поиски мира и стабильности усиливаются, агрессивная позиция израильского правительства ставит под угрозу общее будущее региона. Недопустимо, чтобы Израиль вызвал новый виток насилия",- отмечает МИД Турции. "Для того чтобы обеспечить постоянное прекращение огня в Газе и доставку гуманитарной помощи, международное сообщество должно занять решительную позицию в отношении Израиля. Как Турция мы еще раз подчеркиваем, что будем и впредь поддерживать палестинский народ в его справедливом деле и поддерживать усилия по достижению мира и стабильности в регионе",- говорится в заявлении турецкого МИД. В свою очередь правящая турецкая Партия справедливости и развития (AK Parti) на фоне атак ВС Израиля на Газу назвала правительство Биньямина Нетаньяху "враждебной человечеству" организацией. "Правительство Нетаньяху - это организация, враждебная человечеству. Они снова действовали как сеть массовых убийств и убивали невинных палестинцев. Очевидно, что эта сеть массовых убийств враждебна всем человеческим ценностям и не будет верна никаким соглашениям. Если после этого в мире сохранятся ценности и порядок во имя человечества, то первым условием для этого будет суд и наказание этой сети массовых убийств", - заявил в соцсети Х официальный представитель партии Омер Челик.

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мировая экономика, общество , израиль, газа, турция, биньямин нетаньяху, мид