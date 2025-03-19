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Минфин готовит условия по возврату западных компаний на российский рынок

Минфин готовит условия по возврату западных компаний на российский рынок - 19.03.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит условия по возврату западных компаний на российский рынок

Минфин РФ работает над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок, все их необходимо согласовать внутри правкомиссии по... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:46+0300

2025-03-19T15:46+0300

2025-03-19T15:48+0300

экономика

минфин

минпромторг

минсельхоз

денис мантуров

владимир путин

зарубежные компании

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ работает над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок, все их необходимо согласовать внутри правкомиссии по иностранным инвестициям и с рядом ведомств, сообщил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Готовим, поручение было, поэтому работаем. На самом деле нам требуется согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами. Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии, кто является ключевыми заявителями на подкомиссию. Но мы этот вопрос сейчас прорабатываем", - сказал Чебесков в кулуарах Crypto Summit 2025, отвечая на вопрос о работе над списком требований для возвращения зарубежных компаний на рынок РФ. Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны возвращаться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавил позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. В свою очередь вице-премьер Александр Новак заявил, что возвращение западного бизнеса в российскую нефтегазовую отрасль будет зависеть от целесообразности этого и должно быть не в ущерб отечественным компаниям. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, на закрытой встрече бизнеса с Путиным в числе прочих обсуждался и порядок возврата иностранных компаний в РФ, договорились продолжить обсуждение с кабмином и максимум через месяц подготовить проект поручений президента правительству.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, минпромторг, минсельхоз, денис мантуров, владимир путин, зарубежные компании