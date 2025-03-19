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Минфин назвал сроки согласования эксперимента по сделкам с криптовалютами

Минфин назвал сроки согласования эксперимента по сделкам с криптовалютами - 19.03.2025, ПРАЙМ

Минфин назвал сроки согласования эксперимента по сделкам с криптовалютами

Согласование нюансов и деталей для запуска эксперимента по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами займет минимум полгода, заявил... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:42+0300

2025-03-19T16:42+0300

2025-03-19T16:42+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Согласование нюансов и деталей для запуска эксперимента по допуску ограниченного круга инвесторов к сделкам с криптовалютами займет минимум полгода, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Сложный всегда вопрос с точки зрения отработки таких моментов. У нас в принципе законодательство позволяет такой экспериментальный режим запускать. Я думаю, что согласование всех нюансов и деталей, которые существенные и концептуальные, мне кажется, что это займет минимум полгода", - сказал он на форуме Crypto Summit 2025, отвечая на вопрос, когда стартует новый экспериментальный правовой режим. "Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. То есть у нас есть большие биржи, Мосбиржа в первую очередь, которые, как я сказал, могли бы справиться с этим функционалом без проблем - та же торговля, только другой инструмент. Для любой биржевой площадки, в принципе, это не так сложно. Поэтому мы их рассматриваем, я бы сказал, в первую очередь как участников", - сказал он журналистам в кулуарах форума. "У нас уже есть большие биржевые игроки, которые умеют в принципе торговать всем чем угодно, почему бы не добавить в рамках эксперимента торговлю цифровыми валютами. Там будут те же биржевые стаканы, те же брокеры, которые могут с этим работать. Но пока вся финансовая система на это не заточена, поэтому нужно делать в рамках эксперимента", - сказал он. По его словам, принять участие в эксперименте выражает готовность большое количество участников - как биржевые площадки, так и крупные финансовые игроки. "У нас в принципе многие хотят и готовы в этом участвовать - не только торговые площадки, но и наши большие финансовые компании. Но понятно, что этот процесс займет какое-то время, и выработка оптимального решения тоже будет в течение нескольких месяцев. Как я обозначил, наверное, в течение полугода мы можем что-то запустить", - уточнил он. Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.

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