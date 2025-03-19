https://1prime.ru/20250319/minoborony-855895011.html

Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей

Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ

Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей

Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы новую серию исков к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:48+0300

2025-03-19T00:48+0300

2025-03-19T00:48+0300

россия

общество

москва

тимур иванов

вск

минобороны рф

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855895011.jpg?1742334505

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы новую серию исков к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 809 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Все 16 исков поступили в суд 14 марта. К рассмотрению ни один из них на данный момент не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году. Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота". Ранее суд арестовал бывшего гендиректора ВСК и экс-главу ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Белков завысил в документах стоимость томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу военно-строительного комплекса Минобороны тогда курировал Тимур Иванов – уже бывший замминистра обороны, арестованный по статье о получении взяток.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, тимур иванов, вск, минобороны рф, счетная палата