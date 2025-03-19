Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250319/minoborony-855895011.html
Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей
Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей
Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы новую серию исков к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T00:48+0300
2025-03-19T00:48+0300
россия
общество
москва
тимур иванов
вск
минобороны рф
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855895011.jpg?1742334505
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы новую серию исков к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 809 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Все 16 исков поступили в суд 14 марта. К рассмотрению ни один из них на данный момент не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году. Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота". Ранее суд арестовал бывшего гендиректора ВСК и экс-главу ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Белков завысил в документах стоимость томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу военно-строительного комплекса Минобороны тогда курировал Тимур Иванов – уже бывший замминистра обороны, арестованный по статье о получении взяток.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, тимур иванов, вск, минобороны рф, счетная палата
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Тимур Иванов, ВСК, Минобороны РФ, Счетная палата
00:48 19.03.2025
 
Минобороны направило в суд новые иски к подрядчику на 809 миллионов рублей

Минобороны направило в суд новую серию исков к подрядчику на 809 миллионов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны России направило в арбитражный суд Москвы новую серию исков к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 809 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Все 16 исков поступили в суд 14 марта. К рассмотрению ни один из них на данный момент не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются.
Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году.
Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота".
Ранее суд арестовал бывшего гендиректора ВСК и экс-главу ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Белков завысил в документах стоимость томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу военно-строительного комплекса Минобороны тогда курировал Тимур Иванов – уже бывший замминистра обороны, арестованный по статье о получении взяток.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАТимур ИвановВСКМинобороны РФСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала