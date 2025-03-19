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Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах - 19.03.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах
Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы поддерживаем данную поправку", - сказал глава Минпросвещения на пленарном заседании в Госдуме.
Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится.
Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9 класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума, Минпросвещения
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах
Минпросвещения поддержало поправку с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы поддерживаем данную поправку", - сказал глава Минпросвещения на пленарном заседании в Госдуме.
Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится.
Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9 класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.