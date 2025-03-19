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Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах - 19.03.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах
Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
экономика
россия
общество
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москва
санкт-петербург
вячеслав володин
сергей кравцов
госдума
минпросвещения
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы поддерживаем данную поправку", - сказал глава Минпросвещения на пленарном заседании в Госдуме. Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится. Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9 класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.
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россия, общество , рф, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума, минпросвещения
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума, Минпросвещения
02:51 19.03.2025
 
Минпросвещения поддержало эксперимент с ОГЭ только в трех регионах

Минпросвещения поддержало поправку с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ поддержало поправку Госдумы с экспериментом со сдачей ОГЭ только в трех регионах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы поддерживаем данную поправку", - сказал глава Минпросвещения на пленарном заседании в Госдуме.
Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится.
Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9 класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВячеслав ВолодинСергей КравцовГосдумаМинпросвещения
 
 
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