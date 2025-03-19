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Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46%

Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46%

Объем продаж отечественных IT-решений в 2024 году вырос на 46%, до 4,6 триллиона рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T10:37+0300

2025-03-19T10:37+0300

2025-03-19T10:37+0300

экономика

технологии

госдума

максут шадаев

минцифры

it

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объем продаж отечественных IT-решений в 2024 году вырос на 46%, до 4,6 триллиона рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. "2024 год почти на 50%, на 50% - это очень значимая цифра для нас - вырос объем отгрузки, объем продаж так называемый IT-решений. Это значит, что маховик, который мы раскручиваем, спрос на отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы, IT-оборудование, он активно работает", - сказал Шадаев. В презентации к выступлению министра уточняется, что продажи выросли на 46% и достигли 4,6 триллиона рублей.

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технологии, госдума, максут шадаев, минцифры, it