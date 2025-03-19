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Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46% - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46%
Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46%
Объем продаж отечественных IT-решений в 2024 году вырос на 46%, до 4,6 триллиона рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:37+0300
2025-03-19T10:37+0300
экономика
технологии
госдума
максут шадаев
минцифры
it
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объем продаж отечественных IT-решений в 2024 году вырос на 46%, до 4,6 триллиона рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. "2024 год почти на 50%, на 50% - это очень значимая цифра для нас - вырос объем отгрузки, объем продаж так называемый IT-решений. Это значит, что маховик, который мы раскручиваем, спрос на отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы, IT-оборудование, он активно работает", - сказал Шадаев. В презентации к выступлению министра уточняется, что продажи выросли на 46% и достигли 4,6 триллиона рублей.
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технологии, госдума, максут шадаев, минцифры, it
Экономика, Технологии, Госдума, Максут Шадаев, Минцифры, IT
10:37 19.03.2025
 
Минцифры отметил рост продаж российских IT-решений в 2024 году на 46%

Шадаев: продажи российских IT-решений выросли до 4,8 триллиона рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объем продаж отечественных IT-решений в 2024 году вырос на 46%, до 4,6 триллиона рублей, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме.
"2024 год почти на 50%, на 50% - это очень значимая цифра для нас - вырос объем отгрузки, объем продаж так называемый IT-решений. Это значит, что маховик, который мы раскручиваем, спрос на отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы, IT-оборудование, он активно работает", - сказал Шадаев.
В презентации к выступлению министра уточняется, что продажи выросли на 46% и достигли 4,6 триллиона рублей.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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ЭкономикаТехнологииГосдумаМаксут ШадаевМинцифрыIT
 
 
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