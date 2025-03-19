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Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес
Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес - 19.03.2025, ПРАЙМ
Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила об учащении случаев вовлечения студентов в наркобизнес через предложения работы репетитором. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила об учащении случаев вовлечения студентов в наркобизнес через предложения работы репетитором.
"Мы в последнее время, например, столкнулись с тем, что студентов затягивают в наркобизнес, предлагая работу репетитором. Идет найм репетиторов по математике, по русскому языку, объявления о работе публикуются на понятных всем порталах, где люди ищут работу. Дальше они переходят в мессенджер, в переписку, а там оказывается, что это не репетиторство, а нужно изготавливать наркотические вещества, фасовать, перевозить и так далее", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Наши дети в интернете: виртуальность и реальность" в Общественной палате РФ.
Мизулина подчеркнула, что в переписке используются серьезные психологические приемы обработки молодежи. Она также отметила, что ситуация очень сложная, "но не безнадежная".
"Важно все форматы (борьбы с наркобизнесом - ред.), все возможности, в том числе и социальной рекламы, задействовать. Ну и, конечно, хотелось бы больше лидеров общественного мнения видеть, которые бы говорили на своем языке, на простом языке с аудиторией об этой проблеме", - добавила глава "Лиги безопасного интернета".
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бизнес, технологии, общество , москва, рф
Бизнес, Технологии, Общество , МОСКВА, РФ
Мизулина рассказала о вовлечении студентов в наркобизнес
Мизулина: студентов затягивают в наркобизнес через предложения работы репетитором
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила об учащении случаев вовлечения студентов в наркобизнес через предложения работы репетитором.
"Мы в последнее время, например, столкнулись с тем, что студентов затягивают в наркобизнес, предлагая работу репетитором. Идет найм репетиторов по математике, по русскому языку, объявления о работе публикуются на понятных всем порталах, где люди ищут работу. Дальше они переходят в мессенджер, в переписку, а там оказывается, что это не репетиторство, а нужно изготавливать наркотические вещества, фасовать, перевозить и так далее", - сказала Мизулина в ходе круглого стола "Наши дети в интернете: виртуальность и реальность" в Общественной палате РФ.
Мизулина подчеркнула, что в переписке используются серьезные психологические приемы обработки молодежи. Она также отметила, что ситуация очень сложная, "но не безнадежная".
"Важно все форматы (борьбы с наркобизнесом - ред.), все возможности, в том числе и социальной рекламы, задействовать. Ну и, конечно, хотелось бы больше лидеров общественного мнения видеть, которые бы говорили на своем языке, на простом языке с аудиторией об этой проблеме", - добавила глава "Лиги безопасного интернета".