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Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов"
Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов"
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российские космонавты и американские астронавты на Международной космической станции вместе отметят... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:52+0300
2025-03-19T02:52+0300
технологии
общество
россия
байконур
наса
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российские космонавты и американские астронавты на Международной космической станции вместе отметят 50-летие полета кораблей "Союз-Аполлон", сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков. "Также в этом году планируются во время нашей экспедиции мероприятия, посвященные 50-летию первого совместного полёта "Союз-Аполлон". Мы рады, что нам это знаменательное событие придётся отметить на борту Международной космической станции, символизируя и продолжая эти традиции, международное сотрудничество в космосе и на Земле", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток. Совместная миссия советского корабля "Союз" и американского "Аполлона" состоялась с 15 по 24 июля 1975 года.
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технологии, общество , россия, байконур, наса
Технологии, Общество , РОССИЯ, Байконур, НАСА
02:52 19.03.2025
 
Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов"

Космонавты РФ и США на МКС отметят 50-летие полета кораблей "Союз-Аполлон"

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российские космонавты и американские астронавты на Международной космической станции вместе отметят 50-летие полета кораблей "Союз-Аполлон", сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков.
"Также в этом году планируются во время нашей экспедиции мероприятия, посвященные 50-летию первого совместного полёта "Союз-Аполлон". Мы рады, что нам это знаменательное событие придётся отметить на борту Международной космической станции, символизируя и продолжая эти традиции, международное сотрудничество в космосе и на Земле", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток.
Совместная миссия советского корабля "Союз" и американского "Аполлона" состоялась с 15 по 24 июля 1975 года.
 
ТехнологииОбществоРОССИЯБайконурНАСА
 
 
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