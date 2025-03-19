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Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов"

Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов" - 19.03.2025, ПРАЙМ

Космонавты и астронавты на МКС отметят 50-летие полета "Союзов"

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российские космонавты и американские астронавты на Международной космической станции вместе отметят... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Российские космонавты и американские астронавты на Международной космической станции вместе отметят 50-летие полета кораблей "Союз-Аполлон", сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков. "Также в этом году планируются во время нашей экспедиции мероприятия, посвященные 50-летию первого совместного полёта "Союз-Аполлон". Мы рады, что нам это знаменательное событие придётся отметить на борту Международной космической станции, символизируя и продолжая эти традиции, международное сотрудничество в космосе и на Земле", - сказал Рыжиков на предполётной пресс-конференции. Старт ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-27" с космодрома Байконур запланирован на 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким, в дублирующий - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Планируется, что продолжительность полёта составит 245 суток. Совместная миссия советского корабля "Союз" и американского "Аполлона" состоялась с 15 по 24 июля 1975 года.

байконур

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технологии, общество , россия, байконур, наса