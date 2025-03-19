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В Молдавии социалисты планируют праздновать 80-летие Победы

В Молдавии социалисты планируют праздновать 80-летие Победы - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Молдавии социалисты планируют праздновать 80-летие Победы

Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена организовать цикл мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

общество

экономика

молдавия

кишинев

румыния

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов намерена организовать цикл мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил экс-президент Молдавии, лидер политформирования Игорь Додон. "Начинаем цикл мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие месяцы мы посетим все города страны, которые отмечают годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Сороки – первый город в этом списке. Советские войска освободили его 81 год назад, 18 марта 1944-го. По случаю годовщины принял участие в памятном мероприятии и возложил цветы к Мемориалу павших воинов", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что плечом к плечу с другими народами Советского Союза молдавский народ приближал и одержал победу в Великой Отечественной войне. "Мы – потомки победителей, и стереть эту память не удастся никому. Она священна для большинства наших граждан. Так было, есть и будет", - пояснил Додон. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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общество , молдавия, кишинев, румыния, игорь додон