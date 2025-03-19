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Экспорт российского мороженого за рубеж в январе-феврале вырос на 14% - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/morozhenoe-855938901.html
Экспорт российского мороженого за рубеж в январе-феврале вырос на 14%
Экспорт российского мороженого за рубеж в январе-феврале вырос на 14% - 19.03.2025, ПРАЙМ
Экспорт российского мороженого за рубеж в январе-феврале вырос на 14%
Экспорт российского мороженого в январе-феврале вырос на 14% в годовом выражении, на международные рынки поставлено около 850 тонн мороженого, сообщает центр... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:27+0300
2025-03-19T11:27+0300
экономика
россия
агроэкспорт
минсельхоз
казахстан
мороженое
экспорт
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Экспорт российского мороженого в январе-феврале вырос на 14% в годовом выражении, на международные рынки поставлено около 850 тонн мороженого, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в период январь-февраль 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 850 тонн мороженого. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что основные поставки пришлись на Казахстан - 31% от общего объема, на втором месте - Монголия, куда было поставлено 23%. Замыкает тройку лидеров Китай с импортом российского мороженного с долей в 18%. В то же время в "Агроэкспорте" считают, что к 2030 году объемы экспорта российского мороженого в стоимостном выражении могут превысить отметку в 114 миллионов долларов в год.
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россия, агроэкспорт, минсельхоз, казахстан, мороженое, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, КАЗАХСТАН, мороженое, экспорт
11:27 19.03.2025
 
Экспорт российского мороженого за рубеж в январе-феврале вырос на 14%

"Агроэкспорт": Россия зимой экспортировала за рубеж около 850 тонн мороженого

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПроизводственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Экспорт российского мороженого в январе-феврале вырос на 14% в годовом выражении, на международные рынки поставлено около 850 тонн мороженого, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в период январь-февраль 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 850 тонн мороженого. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что основные поставки пришлись на Казахстан - 31% от общего объема, на втором месте - Монголия, куда было поставлено 23%. Замыкает тройку лидеров Китай с импортом российского мороженного с долей в 18%.
В то же время в "Агроэкспорте" считают, что к 2030 году объемы экспорта российского мороженого в стоимостном выражении могут превысить отметку в 114 миллионов долларов в год.
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ЭкономикаРОССИЯАгроэкспортМинсельхозКАЗАХСТАНмороженоеэкспорт
 
 
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