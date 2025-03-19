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Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского

Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского - 19.03.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского

Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 28 марта", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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