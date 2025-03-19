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Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского
Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского - 19.03.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского
Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 28 марта", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры. Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Одесса, МОСКВА, Мосгорсуд, СК РФ
02:51 19.03.2025
 
Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело националиста Пановского

Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать дело о нападении на консульство России

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мосгорсуд 28 марта начнет заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинского националиста Тодора Пановского о нападении на консульство РФ в Одессе, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 28 марта", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявляли в СК РФ, в январе 2019 года Пановский совершил нападение на служебные помещения генконсульства России в Одессе. В ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные файеры.
Пановскому заочно было предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
 
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