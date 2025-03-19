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Проверочная нагрузка на бизнес с допандемийного периода снизилась в 12 раз
Проверочная нагрузка на бизнес с допандемийного периода снизилась в 12 раз - 19.03.2025, ПРАЙМ
Проверочная нагрузка на бизнес с допандемийного периода снизилась в 12 раз
Количество проверок предпринимателей в России с допандемийного периода снизилось в 12 раз, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:52+0300
2025-03-19T14:52+0300
2025-03-19T14:52+0300
экономика
игорь краснов
прокуратура
генеральная прокуратура
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МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Количество проверок предпринимателей в России с допандемийного периода снизилось в 12 раз, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В прошлом году отказано в санкционировании 84 тысяч внеплановых проверок. Тем самым каждые два из трех визитов к хозяйствующим субъектам пресечены. При согласовании планов на текущий год фильтр стал еще жёстче – отклонено три четверти заявок, 101 тысяча безосновательных мероприятий. Начиная с допандемийного периода, проверочная нагрузка снизилась в 12 раз", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Кроме того, добавил он, проверками вскрыто и пресечено более 220 тысяч случаев игнорирования чиновниками предусмотренных законом возможностей для бизнеса.
https://1prime.ru/20250319/krasnov-855944524.html
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игорь краснов, прокуратура, генеральная прокуратура
Экономика, Игорь Краснов, прокуратура, Генеральная прокуратура
Проверочная нагрузка на бизнес с допандемийного периода снизилась в 12 раз
Проверочная нагрузка на бизнес в РФ с допандемийного периода снизилась в 12 раз
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Количество проверок предпринимателей в России с допандемийного периода снизилось в 12 раз, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В прошлом году отказано в санкционировании 84 тысяч внеплановых проверок. Тем самым каждые два из трех визитов к хозяйствующим субъектам пресечены. При согласовании планов на текущий год фильтр стал еще жёстче – отклонено три четверти заявок, 101 тысяча безосновательных мероприятий. Начиная с допандемийного периода, проверочная нагрузка снизилась в 12 раз", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, добавил он, проверками вскрыто и пресечено более 220 тысяч случаев игнорирования чиновниками предусмотренных законом возможностей для бизнеса.
Краснов потребовал оперативно пресекать продажу авиабилетов спекулянтами