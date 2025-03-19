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В Неделе детской книги примут участие 10 тысяч библиотек

В Неделе детской книги примут участие 10 тысяч библиотек - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Неделе детской книги примут участие 10 тысяч библиотек

Во всероссийской Неделе детской книги в этом году примут участие порядка 10 тысяч библиотек из всех регионов России, сообщила директор Российской... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Во всероссийской Неделе детской книги в этом году примут участие порядка 10 тысяч библиотек из всех регионов России, сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. "Она в этом году принимает всероссийский масштаб, потому что в Неделе детской книги примут участие все 89 субъектов Российской Федерации... Меня радует, что на пятницу прошлой недели у нас было зарегистрировано практически 10 тысяч библиотек", - сказала она на пресс-конференции в Москве. По ее словам, количество участников в этом году стало самым большим за последние годы. Веденяпина отметила также, что из зарегистрировавшихся библиотек около 2 тысяч – это школьные библиотеки. Торжественная церемония открытия Всероссийской недели детской книги состоится в Москве 22 марта в Колонном зале Дома Союзов. Директор РГДБ рассказала, что кроме концерта там пройдут встречи с современными писателями, "викторина, вопросы от писателей к детской аудитории". Кроме того, в этом году во всех субъектах страны была принята единая символика Недели детской книги, которой придерживаются не только региональные, но и столичные библиотеки. В рамках Недели детской книги в Российской государственной детской библиотеке запланировано порядка 60 мероприятий, среди них спектакли, концерты и кинопоказы. Так, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац представит спектакль "Королевский бутерброд", студия "Союзмультфильм" организует показы классики, а после показа фильма "Летучий корабль" состоится встреча с актером Александром Метёлкиным. После завершения Недели детской книги при поддержке министерства культуры РГДБ организует поездку современных писателей и художников-иллюстраторов в 34 города России для встречи с читателями. "Мы постарались в этом году объединиться и с Союзом писателей, и с Союзом детских и юношеских писателей, и с Российским книжным Союзом, с издателями, которые сами поддерживают либо приезд, либо путешествие своих авторов по городам", - отметила Веденяпина. Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что Всероссийская неделя детской книги пройдет под лозунгом "История с продолжением", а многие мероприятия будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

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россия, общество , москва, союзмультфильм