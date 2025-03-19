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Никитин предложил провести матч НХЛ и КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде
Никитин предложил провести матч НХЛ и КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде - 19.03.2025, ПРАЙМ
Никитин предложил провести матч НХЛ и КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести матч между игроками из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T00:18+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести матч между игроками из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
"Нижний Новгород - исторически хоккейный город. Наше "Торпедо" - один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждём открытия новой Ледовой арены, нового дома для нашего клуба!.. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "еще в разгар санкций обсуждали, что в 2026 году, юбилейном для "Торпедо", было бы здорово сыграть матч с командой НХЛ".
"Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие", - подчеркнул глава региона.
Новую ледовую арену возводят в Нижнем Новгороде рядом со стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года, на Стрелке - месте слияния Оки и Волги. Сдать новый спортивный объект планируется весной 2025 года.
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Никитин предложил провести матч НХЛ и КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде
Никитин предложил провести матч между игроками НХЛ и КХЛ на новой арене в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мар - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил провести матч между игроками из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
"Нижний Новгород - исторически хоккейный город. Наше "Торпедо" - один из старейших клубов страны. Мы с нетерпением ждём открытия новой Ледовой арены, нового дома для нашего клуба!.. Готовы принять на новой арене матч между игроками КХЛ и НХЛ", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "еще в разгар санкций обсуждали, что в 2026 году, юбилейном для "Торпедо", было бы здорово сыграть матч с командой НХЛ".
"Уверен, наш регион достойно организует такое важное мероприятие", - подчеркнул глава региона.
Новую ледовую арену возводят в Нижнем Новгороде рядом со стадионом, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года, на Стрелке - месте слияния Оки и Волги. Сдать новый спортивный объект планируется весной 2025 года.