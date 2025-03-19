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В Норвегии призвали НАТО не применять силу для контроля над Гренландией
В Норвегии призвали НАТО не применять силу для контроля над Гренландией - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Норвегии призвали НАТО не применять силу для контроля над Гренландией
Правила Североатлантического альянса (НАТО) не позволят США применить силу для установления контроля над Гренландией, заявил министр иностранных дел Норвегии... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – ПРАЙМ. Правила Североатлантического альянса (НАТО) не позволят США применить силу для установления контроля над Гренландией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Те из вас, кто хорошо знаком с НАТО, я думаю, что большинство людей слышали о пятой статье, которая является коллективным обязательством по защите от внешних угроз. Но на самом деле есть еще и первая статья... Ее авторы заявили, что первое, что вы скажете, - мы воздержимся от применения силы или даже угрозы применения силы между собой. Так что, я думаю, если мы твердо придерживаемся своих обязательств, нам следует перестать предполагать, что мы изменим границы без предварительного согласования", - сказал он на проходящей в столице Индии конференции "Диалог Райсина", отвечая на вопрос о том, что бы сделало НАТО в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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мировая экономика, общество , сша, гренландия, дания, дональд трамп, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО
В Норвегии призвали НАТО не применять силу для контроля над Гренландией
Глава МИД Норвегии Эйде: НАТО не позволит США применить силу для контроля над Гренландией
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – ПРАЙМ. Правила Североатлантического альянса (НАТО) не позволят США применить силу для установления контроля над Гренландией, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Те из вас, кто хорошо знаком с НАТО, я думаю, что большинство людей слышали о пятой статье, которая является коллективным обязательством по защите от внешних угроз. Но на самом деле есть еще и первая статья... Ее авторы заявили, что первое, что вы скажете, - мы воздержимся от применения силы или даже угрозы применения силы между собой. Так что, я думаю, если мы твердо придерживаемся своих обязательств, нам следует перестать предполагать, что мы изменим границы без предварительного согласования", - сказал он на проходящей в столице Индии конференции "Диалог Райсина", отвечая на вопрос о том, что бы сделало НАТО в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос проведения референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.