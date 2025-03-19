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ОАЭ поддержали слова координатора ООН о прекращении огня в Газе

ОАЭ поддержали слова координатора ООН о прекращении огня в Газе - 19.03.2025, ПРАЙМ

ОАЭ поддержали слова координатора ООН о прекращении огня в Газе

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла ибн Заид Аль Нахайян выразил поддержку словам координатора ООН по гуманитарным вопросам на... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла ибн Заид Аль Нахайян выразил поддержку словам координатора ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Муханнада Хади о необходимости возобновления гуманитарной помощи и прекращении огня в Палестине, сообщило внешнеполитическое ведомство ОАЭ. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Ранее координатор ООН по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории Муханнад Хади заявил, что новая серия смертоносных ударов Израиля по сектору Газа была недопустимой, а также что необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня. "В ходе переговоров была затронута неотложная приоритетная задача достижения немедленного прекращения огня на данном этапе для защиты жизни всех мирных жителей и поддержки усилий по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Газе… Шейх Абдулла приветствовал Хади, подчеркнув твердую приверженность ОАЭ палестинскому народу и их полную поддержку усилий Хади по оказанию необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и для облегчения их страданий", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства. Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные события на Ближнем Востоке, а также вопрос активизации усилий по мирному урегулированию ситуации в Палестине. "В ходе встречи, которая состоялась в Абу-Даби, шейх Абдуллах и Хади обсудили общие события в регионе Ближнего Востока, обострение гуманитарного кризиса в секторе Газа и пути дальнейшей активизации региональных и международных усилий по устранению его последствий с помощью скоординированных и устойчивых механизмов", - говорится в заявлении. Ранее министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

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общество , мировая экономика, газа, израиль, оаэ, биньямин нетаньяху, оон