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Объем кредитования наличными в феврале снизился на 67%

Объем кредитования наличными в феврале снизился на 67% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Объем кредитования наличными в феврале снизился на 67%

Объем кредитования наличными в феврале снизился на 67% в годовом выражении, до 166,19 миллиарда рублей, также сократились средний размер и срок кредита... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T03:34+0300

2025-03-19T03:34+0300

2025-03-19T03:34+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Объем кредитования наличными в феврале снизился на 67% в годовом выражении, до 166,19 миллиарда рублей, также сократились средний размер и срок кредита наличными, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования наличными в феврале 2025 года. За месяц банки выдали россиянам 1,19 миллиона кредитов на 166,19 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 55%, объем – на 67%. В феврале 2024 года было выдано 2,63 миллиона кредитов на 504,94 миллиарда рублей", - говорится в материалах ОКБ. Также отмечается, что средний размер кредита наличными за год стал меньше на 27%: понижение со 192 тысяч рублей в феврале 2024 года до 139 тысяч рублей в феврале 2025 года. Средний срок кредитования за этот же период сократился на 11 месяцев: с 34 месяцев в феврале 2024 года до 23 месяцев в феврале 2025 года. Количество выдач кредитов наличными в феврале месяц к месяцу сократилось на 10%, объем – на 1%. Средний размер кредита вырос на 10%: в январе он составлял 127 тысяч рублей. Средний срок кредитования стал короче на 1 месяц - в январе он был равен 24 месяцам. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в феврале вошли Москва – 78,82 тысячи кредитов на 16,96 миллиарда рублей, Московская область – 66,50 тысячи кредитов на 12,27 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 34,89 тысячи кредитов на 7,13 миллиарда рублей, Краснодарский край – 47,98 тысячи кредитов на 6,75 миллиарда рублей и Свердловская область – 43,04 тысячи кредитов на 6,04 миллиарда рублей. "В среднем по новым выдачам кредитов риски растут и в настоящий момент начинают проявляться в виде повышенного уровня возникающей просрочки. Чтобы сохранить положительную маржинальность, эту цену риска кредиторы вынужденно закладывают в ставку, что также приводит к росту стоимости кредитования. Что касается перспективы, то главным фактором стоимости кредита будет оставаться ключевая ставка Банка России", - считает генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

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