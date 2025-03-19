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Еврокомиссия представила оборонную стратегию ЕС "Готовность 2030"
Еврокомиссия представила оборонную стратегию ЕС "Готовность 2030" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия представила оборонную стратегию ЕС "Готовность 2030"
Европейская комиссия представила в среду свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:35+0300
2025-03-19T16:35+0300
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ес
ек
урсула фон дер ляйен
брюссель
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила в среду свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС, следует из заявления ЕК. "План перевооружения Европы "Готовность 2030" укрепляет общеевропейские оборонные возможности новыми финансовыми средствами, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности", - указывается в документе. Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предполагается, что оборона и управление вооруженными силами останутся в компетенции стран-членов ЕС, евроинституты сосредоточатся на четырех направлениях: стимулировании наращивания оборонных расходов, модернизации отрасли, поддержании помощи Украине, а также совместных оборонных закупках. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По словам Фон дер Ляйен, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как она утверждает, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода. Новый план предусматривает также создание военной мобильности к 2030 году. Для этого планируется развернуть в Европе сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время предполагается увеличение инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, разработку и производство всех современных типов дронов и антидронных систем, передовое программное обеспечение, кибербезопасность и использование военного ИИ. Стратегия отдельно оговаривает продолжение военной помощи Украине с целью повышения ее обороноспособности. Так, предполагается создание целевой группы координации военной помощи Украине с участием институтов ЕС, стран сообщества и киевских властей, а также ускорение интеграции Украины в европейский рынок оборонной промышленности и инвестиции в украинский ВПК. Еврокомиссия предлагает также создать механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС. Государства-члены должны будут отдавать предпочтение европейским производителям вооружений. Еврокомиссия в оборонном плане также предусматривает проведение обширного стратегического диалога с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли и путей их преодоления. План по итогам диалога планируется подготовить уже к июню этого года.
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ес, ек, урсула фон дер ляйен, брюссель, расходы на оборону
ЕС, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, расходы на оборону
БРЮССЕЛЬ, 19 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия представила в среду свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС, следует из заявления ЕК.
"План перевооружения Европы "Готовность 2030" укрепляет общеевропейские оборонные возможности новыми финансовыми средствами, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности", - указывается в документе.
Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предполагается, что оборона и управление вооруженными силами останутся в компетенции стран-членов ЕС, евроинституты сосредоточатся на четырех направлениях: стимулировании наращивания оборонных расходов, модернизации отрасли, поддержании помощи Украине, а также совместных оборонных закупках.
Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. По словам Фон дер Ляйен, расходы государств-членов на оборону с 2021 года выросли более чем на 31%, но этого недостаточно, поскольку, как она утверждает, "это ниже, чем у США, России и Китая". Восстановление европейской обороны, по замыслу Еврокомиссии, потребует огромных инвестиций, как государственных, так и частных, в течение длительного периода.
Новый план предусматривает также создание военной мобильности к 2030 году. Для этого планируется развернуть в Европе сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время предполагается увеличение инвестиций в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты, разработку и производство всех современных типов дронов и антидронных систем, передовое программное обеспечение, кибербезопасность и использование военного ИИ.
Стратегия отдельно оговаривает продолжение военной помощи Украине с целью повышения ее обороноспособности. Так, предполагается создание целевой группы координации военной помощи Украине с участием институтов ЕС, стран сообщества и киевских властей, а также ускорение интеграции Украины в европейский рынок оборонной промышленности и инвестиции в украинский ВПК.
Еврокомиссия предлагает также создать механизм совместных оборонных закупок с ориентацией на производителей ЕС. Государства-члены должны будут отдавать предпочтение европейским производителям вооружений.
Еврокомиссия в оборонном плане также предусматривает проведение обширного стратегического диалога с представителями оборонной промышленности для определения проблем отрасли и путей их преодоления. План по итогам диалога планируется подготовить уже к июню этого года.
ЕК проведет диалог с оборонной промышленностью