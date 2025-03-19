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Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты

Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты - 19.03.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал подешевевшие за неделю продукты

Огурцы в России за период с 11 по 17 марта 2025 года подешевели на 11%, яйца куриные стали дешевели на 0,7%, при этом картофель и овощные консервы для детского... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:35+0300

2025-03-19T19:35+0300

2025-03-19T19:35+0300

экономика

инфляция в россии

росстат

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продукты питания

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Огурцы в России за период с 11 по 17 марта 2025 года подешевели на 11%, яйца куриные стали дешевели на 0,7%, при этом картофель и овощные консервы для детского питания подорожали на 3,6% и 0,7% соответственно, следует из материалов Росстата. По данным статистической службы, за указанный период цены на плодовоовощную продукцию в России в целом снизились на 0,7%. В то же время цены на свеклу столовую выросли на 2,7%, на бананы - на 1,7%, на капусту белокочанную - на 1,6%, на помидоры и морковь - на 1,2%, лук репчатый - на 0,3%, на яблоки - на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на консервы овощные для детского питания на 0,7%, рыбу мороженую - на 0,6%; говядина, колбасы полукопченые, варено-копченые, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, мука пшеничная, хлеб ржаной и чай черный за неделю подорожали на 0,4%, сметана и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%. Кроме того, баранина, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания, молоко, хлеб пшеничный и водка подорожали на 0,2%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и макаронные изделия - на 0,1%. В Росстате уточнили, что консервы фруктово-ягодные для детского питания и крупа гречневая за прошедшую неделю подешевели на 0,5%, мясо кур, рис и печенье - на 0,3%, масло подсолнечное и пшено - на 0,2%, а вермишель и соль поваренная стали дешевле на 0,1%.

https://1prime.ru/20250312/produkty-855718983.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция в россии, росстат, бизнес, россия, продукты питания