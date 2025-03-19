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Восемь стран ЕС подали в ООН жалобу на Россию

Восемь стран ЕС подали в ООН жалобу на Россию - 19.03.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ЕС подали в ООН жалобу на Россию

Восемь европейских стран, включая Нидерланды, подали в ООН жалобу на Россию, обвинив её в якобы имевшем место нарушении работы европейской спутниковой связи,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

технологии

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ГААГА, 18 мар - ПРАЙМ. Восемь европейских стран, включая Нидерланды, подали в ООН жалобу на Россию, обвинив её в якобы имевшем место нарушении работы европейской спутниковой связи, свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении программы Nieuwsuur нидерландской телекомпании NOS; Москва неоднократно отвергала такие обвинения. Сообщается, что жалобу подписали Нидерланды, Франция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Украина. Она была направлена в высший международный орган, занимающийся вопросами спутниковой связи: Международный союз электросвязи (МСЭ), входящий в систему ООН. Жалобу поддержали также еще семнадцать государств-членов ЕС и Великобритания. Россия ранее в своих письмах к ООН неоднократно отрицала свою причастность к сбоям в работе европейской спутниковой связи. Уже около года несколько европейских стран испытывают перебои в работе спутников, эксплуатируемых Eutelsat и SES - двумя основными провайдерами спутниковой связи в Европе. Эти спутники Европа использует в основном для радио- и телевизионной связи, а также для навигации в авиации. Как отмечается, в прошлом году компании Eutelsat, базирующаяся во Франции, и SES из Швеции и Люксембурга расследовали причины сбоев. Они пришли к выводу, что они якобы исходили из России и их целью было нарушить работу украинского телевидения.

нидерланды

франция

европа

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технологии, мировая экономика, нидерланды, франция, европа, оон, eutelsat, ес