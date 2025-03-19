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В ООН призвали вернуться к перемирию в секторе Газа

В ООН призвали вернуться к перемирию в секторе Газа - 19.03.2025, ПРАЙМ

В ООН призвали вернуться к перемирию в секторе Газа

Необходимо вернуться к режиму прекращения огня в палестинском секторе Газа, заявил во вторник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Необходимо вернуться к режиму прекращения огня в палестинском секторе Газа, заявил во вторник глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. "Разжигание "ада на земле" путем возобновления войны принесет только больше отчаяния и страданий. Возврат к прекращению огня является обязательным", - написал Лазарини в соцсети Х. Он подчеркнул, что разжигание войны подобным способом не принесет ничего, кроме страданий, гибели мирных жителей и детей. Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, газа, израиль, москва, биньямин нетаньяху, оон