https://1prime.ru/20250319/perevooruzhenie-855936769.html

В Дании оценили перспективы перевооружения Европы

В Дании оценили перспективы перевооружения Европы - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Дании оценили перспективы перевооружения Европы

Евросоюз производит недостаточно в сфере ВПК, блоку необходимо полностью обеспечить свою оборону в течение следующих трех-пяти лет, считает премьер Дании Метте... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T10:03+0300

вооружения

дания

европа

урсула фон дер ляйен

ес

вооружение

https://cdnn.1prime.ru/img/76404/70/764047094_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e582c52e483ca8cd0bb2bdb5b4b0aa8f.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз производит недостаточно в сфере ВПК, блоку необходимо полностью обеспечить свою оборону в течение следующих трех-пяти лет, считает премьер Дании Метте Фредериксен. "Потенциал Европы очень большой, но нужно изменить и устранить некоторые барьеры, потому что мы пока производим недостаточно... Я полностью поддерживаю идею перевооружения Европы и хочу, чтобы мы представили на обсуждение очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - заявила Фредериксен в интервью газете Politico. Премьер Дании отметила, что в ЕС все еще придерживаются мышления "мирного времени", в то время как необходимость перевооружения является "самой важной задачей", стоящей перед ЕС из-за якобы угрозы со стороны РФ. Кроме того, премьер Дании призвала президента США Дональда Трампа к уважению суверенитета страны. "Гренландия - это часть территории королевства Дания, и точка. Я ожидаю, что все будут уважать суверенитет, нашу территориальную целостность и границы. Она (Гренландия - ред.) не продается", - подчеркнула Фредериксен. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://1prime.ru/20250318/vengriya-855893291.html

дания

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, европа, урсула фон дер ляйен, ес, вооружение