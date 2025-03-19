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В Дании оценили перспективы перевооружения Европы
В Дании оценили перспективы перевооружения Европы - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Дании оценили перспективы перевооружения Европы
Евросоюз производит недостаточно в сфере ВПК, блоку необходимо полностью обеспечить свою оборону в течение следующих трех-пяти лет, считает премьер Дании Метте... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:03+0300
2025-03-19T10:03+0300
2025-03-19T10:03+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз производит недостаточно в сфере ВПК, блоку необходимо полностью обеспечить свою оборону в течение следующих трех-пяти лет, считает премьер Дании Метте Фредериксен. "Потенциал Европы очень большой, но нужно изменить и устранить некоторые барьеры, потому что мы пока производим недостаточно... Я полностью поддерживаю идею перевооружения Европы и хочу, чтобы мы представили на обсуждение очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - заявила Фредериксен в интервью газете Politico. Премьер Дании отметила, что в ЕС все еще придерживаются мышления "мирного времени", в то время как необходимость перевооружения является "самой важной задачей", стоящей перед ЕС из-за якобы угрозы со стороны РФ. Кроме того, премьер Дании призвала президента США Дональда Трампа к уважению суверенитета страны. "Гренландия - это часть территории королевства Дания, и точка. Я ожидаю, что все будут уважать суверенитет, нашу территориальную целостность и границы. Она (Гренландия - ред.) не продается", - подчеркнула Фредериксен. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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дания, европа, урсула фон дер ляйен, ес, вооружение
Вооружения, ДАНИЯ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, вооружение
В Дании оценили перспективы перевооружения Европы
Премьер Дании: ЕС нужно полностью обеспечить оборону в течение трех-пяти лет
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз производит недостаточно в сфере ВПК, блоку необходимо полностью обеспечить свою оборону в течение следующих трех-пяти лет, считает премьер Дании Метте Фредериксен.
"Потенциал Европы очень большой, но нужно изменить и устранить некоторые барьеры, потому что мы пока производим недостаточно... Я полностью поддерживаю идею перевооружения Европы и хочу, чтобы мы представили на обсуждение очень амбициозную цель: через три-пять лет мы должны быть полностью способны защитить себя в Европе", - заявила Фредериксен в интервью газете Politico.
Премьер Дании отметила, что в ЕС все еще придерживаются мышления "мирного времени", в то время как необходимость перевооружения является "самой важной задачей", стоящей перед ЕС из-за якобы угрозы со стороны РФ.
Кроме того, премьер Дании призвала президента США Дональда Трампа к уважению суверенитета страны.
"Гренландия - это часть территории королевства Дания, и точка. Я ожидаю, что все будут уважать суверенитет, нашу территориальную целостность и границы. Она (Гренландия - ред.) не продается", - подчеркнула Фредериксен.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Парламент Венгрии принял резолюцию против общего займа ЕС на перевооружение