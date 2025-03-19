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Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков
Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков - 19.03.2025, ПРАЙМ
Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:58+0300
2025-03-19T14:04+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
дональд трамп
телефонный разговор
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во вторник обсуждали тему необходимости остановки поставок Киеву вооружений. Как отметил пресс-секретарь, эта тема является одной из самых важных и будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые в дальнейшем проведут Россия и США."Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь также отметил, что по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидеры договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры.Помимо этого, Песков отметил, что Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению России и США сделать все возможное для выхода в мирное русло.По словам пресс-секретаря, со стороны киевского режима наблюдается явное отсутствие договороспособности, что не может не вызывать беспокойств. "Об этом речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности", - сказал Песков журналистам, привеля в пример недавние удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Телефонный разговор
13:58 19.03.2025 (обновлено: 14:04 19.03.2025)
 
Россия наблюдает, согласится ли Киев на урегулирование, заявил Песков

Песков: в Кремле наблюдают, прислушается ли Киев к призывам к миру

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во вторник обсуждали тему необходимости остановки поставок Киеву вооружений. Как отметил пресс-секретарь, эта тема является одной из самых важных и будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые в дальнейшем проведут Россия и США.
"Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь также отметил, что по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидеры договорились о 30-дневном прекращении огня именно по объектам энергетической инфраструктуры.
Помимо этого, Песков отметил, что Власти России внимательно наблюдают за тем, прислушается ли Украина к намерению России и США сделать все возможное для выхода в мирное русло.
По словам пресс-секретаря, со стороны киевского режима наблюдается явное отсутствие договороспособности, что не может не вызывать беспокойств.
"Об этом речь не шла, но отсутствие договороспособности и дефицит договороспособности у киевского режима налицо. И это не может не быть предметом для озабоченности", - сказал Песков журналистам, привеля в пример недавние удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАДональд ТрампТелефонный разговор
 
 
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