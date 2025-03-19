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В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа
В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не обсуждали тему их возможной... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T18:27+0300
2025-03-19T18:27+0300
владимир путин
дональд трамп
саудовская аравия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, однако имеется общее понимание, что такая встреча может в перспективе состояться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая может состояться в перспективе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, было ли обсуждение темы личной встречи двух лидеров во время их телефонного разговора. Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".
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владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия, дмитрий песков, россия, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США
18:27 19.03.2025
 
В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа

Песков: есть понимание, что личная встреча Путина и Трампа может состояться в перспективе

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, однако имеется общее понимание, что такая встреча может в перспективе состояться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая может состояться в перспективе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, было ли обсуждение темы личной встречи двух лидеров во время их телефонного разговора.
Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
16:38
 
Владимир ПутинДональд ТрампСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДмитрий ПесковРОССИЯСША
 
 
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