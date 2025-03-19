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В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа

В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили вероятность личной встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не обсуждали тему их возможной... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T18:27+0300

2025-03-19T18:27+0300

2025-03-19T18:27+0300

владимир путин

дональд трамп

саудовская аравия

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора не обсуждали тему их возможной личной встречи, однако имеется общее понимание, что такая встреча может в перспективе состояться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая может состояться в перспективе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, было ли обсуждение темы личной встречи двух лидеров во время их телефонного разговора. Ранее специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф сообщил, что встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии, "вероятно, произойдет".

https://1prime.ru/20250319/vstrecha-855948043.html

саудовская аравия

сша

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владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия, дмитрий песков, россия, сша