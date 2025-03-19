https://1prime.ru/20250319/peterburg-855927929.html

В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки

В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Точки продаж свежевыловленной корюшки, которая является одним из гастрономических символов Санкт-Петербурга, откроются с 1... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

бизнес

промышленность

санкт-петербург

петербург

александр беглов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855927929.jpg?1742342006

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Точки продаж свежевыловленной корюшки, которая является одним из гастрономических символов Санкт-Петербурга, откроются с 1 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С 1 апреля под сезонную торговлю свежей корюшкой в Петербурге откроют 70 точек продаж – на четверть больше, чем годом ранее... Увеличилось и количество районов – с 10 до 13", - говорится в сообщении. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 1 апреля по 30 мая. Отмечается, что в разгар сезона стоимость рыбы составит в пределах 400 рублей за килограмм. "Корюшка – один из гастрономических символов Петербурга. Запах корюшки для многих горожан ассоциируется с наступлением весны. Как и прежде, мы поддерживаем наши рыбопромысловые предприятия, предоставляя им льготные условия для реализации улова. С началом весенней корюшковой путины свежевыловленную рыбу можно будет приобрести в 70 точках продаж, включая зоны выгрузки уловов. Торговля будет организована в формате удобных ярмарок", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается также, что с 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут торговать корюшкой в особых нестационарных торговых объектах для реализации сезонной рыбы на основании договора, заключенного с комитетом имущественных отношений.

санкт-петербург

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, санкт-петербург, петербург, александр беглов