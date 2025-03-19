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В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки - 19.03.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки
В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Точки продаж свежевыловленной корюшки, которая является одним из гастрономических символов Санкт-Петербурга, откроются с 1... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
бизнес
промышленность
санкт-петербург
петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Точки продаж свежевыловленной корюшки, которая является одним из гастрономических символов Санкт-Петербурга, откроются с 1 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "С 1 апреля под сезонную торговлю свежей корюшкой в Петербурге откроют 70 точек продаж – на четверть больше, чем годом ранее... Увеличилось и количество районов – с 10 до 13", - говорится в сообщении. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 1 апреля по 30 мая. Отмечается, что в разгар сезона стоимость рыбы составит в пределах 400 рублей за килограмм. "Корюшка – один из гастрономических символов Петербурга. Запах корюшки для многих горожан ассоциируется с наступлением весны. Как и прежде, мы поддерживаем наши рыбопромысловые предприятия, предоставляя им льготные условия для реализации улова. С началом весенней корюшковой путины свежевыловленную рыбу можно будет приобрести в 70 точках продаж, включая зоны выгрузки уловов. Торговля будет организована в формате удобных ярмарок", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается также, что с 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут торговать корюшкой в особых нестационарных торговых объектах для реализации сезонной рыбы на основании договора, заключенного с комитетом имущественных отношений.
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бизнес, промышленность, санкт-петербург, петербург, александр беглов
Бизнес, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
02:53 19.03.2025
 
В Петербурге откроют 70 точек продаж свежей корюшки

Точки продаж свежевыловленной корюшки откроются в Петербурге с 1 апреля

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Точки продаж свежевыловленной корюшки, которая является одним из гастрономических символов Санкт-Петербурга, откроются с 1 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"С 1 апреля под сезонную торговлю свежей корюшкой в Петербурге откроют 70 точек продаж – на четверть больше, чем годом ранее... Увеличилось и количество районов – с 10 до 13", - говорится в сообщении.
Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 1 апреля по 30 мая. Отмечается, что в разгар сезона стоимость рыбы составит в пределах 400 рублей за килограмм.
"Корюшка – один из гастрономических символов Петербурга. Запах корюшки для многих горожан ассоциируется с наступлением весны. Как и прежде, мы поддерживаем наши рыбопромысловые предприятия, предоставляя им льготные условия для реализации улова. С началом весенней корюшковой путины свежевыловленную рыбу можно будет приобрести в 70 точках продаж, включая зоны выгрузки уловов. Торговля будет организована в формате удобных ярмарок", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается также, что с 15 апреля по 31 мая предприниматели смогут торговать корюшкой в особых нестационарных торговых объектах для реализации сезонной рыбы на основании договора, заключенного с комитетом имущественных отношений.
 
БизнесПромышленностьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
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