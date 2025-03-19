https://1prime.ru/20250319/politolog-855927097.html
Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине
Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ
Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине
Челночная дипломатия США по Украине позволяет сдвинуть ситуацию с урегулированием с мертвой точки, но ее самой по себе недостаточно, чтобы решить конфликт,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
москва
сша
дональд трамп
владимир путин
андрей сибига
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855927097.jpg?1742341983
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Челночная дипломатия США по Украине позволяет сдвинуть ситуацию с урегулированием с мертвой точки, но ее самой по себе недостаточно, чтобы решить конфликт, однако она может помочь поднять темы, мешающие Москве и Киеву сесть за стол переговоров, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
"Я бы разделял переговорный процесс от ведущихся консультаций для начала переговорного процесса. О переговорах пока речи не идет, пока ведутся консультации относительно возможности начала переговоров и условиях. Для того, чтобы они состоялись, в данном случае американской челночной дипломатии недостаточно. Необходимо, чтобы обе стороны, участвующие в конфликте, были заинтересованы в его прекращении", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По мнению политолога, заявления украинской стороны о том, что конфликт может быть решен, не содержат в себе, "на каких условиях она считает урегулирование этого конфликта возможным", остается ли прежней позиция Украины по необходимости возврата территорий. У России, считает эксперт, есть базовые установки, от которых она не отойдет "в любом случае", предполагающие "рамочные условия" для завершения кризиса. Для России же остается вопрос о том, "с кем разговаривать" для "визирования будущих переговоров", отметил Данилов.
"Челночная дипломатия позволяет каким-то образом сдвинуть ситуацию с мертвой точки, выйти из патовой ситуации. Вместе с тем пока, на мой взгляд, не видно основного результата этих американских усилий, а именно того, что с той и с другой стороны - с российской и украинской - есть готовность сесть за стол переговоров для реального мирного урегулирования", - добавил эксперт.
В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.
По словам Данилова, российская сторона может обозначить ряд вопросов в переговорах с администрацией Трампа, поскольку "черт кроется в деталях" и прямые консультации Путина и Трампа в этом плане важны, но только для того, чтобы определить круг тем, которые будут способствовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной или же мешают этому процессу стартовать.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Он также напомнил об ожидающемся во вторник разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, выразив надежду, что после этого разговора ситуация прояснится.
украина
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, андрей сибига, мид, мид украины
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Сибига, МИД, МИД Украины
Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине
Политолог Данилов: челночной дипломатии США по Украине недостаточно, чтобы решить конфликт
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Челночная дипломатия США по Украине позволяет сдвинуть ситуацию с урегулированием с мертвой точки, но ее самой по себе недостаточно, чтобы решить конфликт, однако она может помочь поднять темы, мешающие Москве и Киеву сесть за стол переговоров, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
"Я бы разделял переговорный процесс от ведущихся консультаций для начала переговорного процесса. О переговорах пока речи не идет, пока ведутся консультации относительно возможности начала переговоров и условиях. Для того, чтобы они состоялись, в данном случае американской челночной дипломатии недостаточно. Необходимо, чтобы обе стороны, участвующие в конфликте, были заинтересованы в его прекращении", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По мнению политолога, заявления украинской стороны о том, что конфликт может быть решен, не содержат в себе, "на каких условиях она считает урегулирование этого конфликта возможным", остается ли прежней позиция Украины по необходимости возврата территорий. У России, считает эксперт, есть базовые установки, от которых она не отойдет "в любом случае", предполагающие "рамочные условия" для завершения кризиса. Для России же остается вопрос о том, "с кем разговаривать" для "визирования будущих переговоров", отметил Данилов.
"Челночная дипломатия позволяет каким-то образом сдвинуть ситуацию с мертвой точки, выйти из патовой ситуации. Вместе с тем пока, на мой взгляд, не видно основного результата этих американских усилий, а именно того, что с той и с другой стороны - с российской и украинской - есть готовность сесть за стол переговоров для реального мирного урегулирования", - добавил эксперт.
В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.
По словам Данилова, российская сторона может обозначить ряд вопросов в переговорах с администрацией Трампа, поскольку "черт кроется в деталях" и прямые консультации Путина и Трампа в этом плане важны, но только для того, чтобы определить круг тем, которые будут способствовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной или же мешают этому процессу стартовать.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Он также напомнил об ожидающемся во вторник разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, выразив надежду, что после этого разговора ситуация прояснится.