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Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине

Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине - 19.03.2025, ПРАЙМ

Политолог оценил роль челночной дипломатии США по Украине

Челночная дипломатия США по Украине позволяет сдвинуть ситуацию с урегулированием с мертвой точки, но ее самой по себе недостаточно, чтобы решить конфликт,... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Челночная дипломатия США по Украине позволяет сдвинуть ситуацию с урегулированием с мертвой точки, но ее самой по себе недостаточно, чтобы решить конфликт, однако она может помочь поднять темы, мешающие Москве и Киеву сесть за стол переговоров, выразил мнение в разговоре с РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. "Я бы разделял переговорный процесс от ведущихся консультаций для начала переговорного процесса. О переговорах пока речи не идет, пока ведутся консультации относительно возможности начала переговоров и условиях. Для того, чтобы они состоялись, в данном случае американской челночной дипломатии недостаточно. Необходимо, чтобы обе стороны, участвующие в конфликте, были заинтересованы в его прекращении", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По мнению политолога, заявления украинской стороны о том, что конфликт может быть решен, не содержат в себе, "на каких условиях она считает урегулирование этого конфликта возможным", остается ли прежней позиция Украины по необходимости возврата территорий. У России, считает эксперт, есть базовые установки, от которых она не отойдет "в любом случае", предполагающие "рамочные условия" для завершения кризиса. Для России же остается вопрос о том, "с кем разговаривать" для "визирования будущих переговоров", отметил Данилов. "Челночная дипломатия позволяет каким-то образом сдвинуть ситуацию с мертвой точки, выйти из патовой ситуации. Вместе с тем пока, на мой взгляд, не видно основного результата этих американских усилий, а именно того, что с той и с другой стороны - с российской и украинской - есть готовность сесть за стол переговоров для реального мирного урегулирования", - добавил эксперт. В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены. По словам Данилова, российская сторона может обозначить ряд вопросов в переговорах с администрацией Трампа, поскольку "черт кроется в деталях" и прямые консультации Путина и Трампа в этом плане важны, но только для того, чтобы определить круг тем, которые будут способствовать началу прямых переговоров между Россией и Украиной или же мешают этому процессу стартовать. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Он также напомнил об ожидающемся во вторник разговоре президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, выразив надежду, что после этого разговора ситуация прояснится.

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россия, мировая экономика, украина, москва, сша, дональд трамп, владимир путин, андрей сибига, мид, мид украины